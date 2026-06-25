Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές και τις επιπτώσεις να γίνονται πλέον αισθητές όχι μόνο στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και σε κρίσιμες υποδομές.

Σχολεία κλείνουν ή αλλάζουν ωράριο, νοσοκομεία πιέζονται, ποτάμια υπερθερμαίνονται, πυρηνικοί αντιδραστήρες βγαίνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία καταγράφονται εκατοντάδες θάνατοι που συνδέονται με την ακραία ζέστη.

Το κύμα καύσωνα πλήττει με ιδιαίτερη ένταση τη Γαλλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιταλία, ενώ οι επιπτώσεις του απλώνονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Γαλλία: Συναγερμός για 44 εκατομμύρια πολίτες

Στη Γαλλία, περισσότεροι από 44 εκατομμύρια πολίτες βρέθηκαν υπό το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40°C σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι αρχές ερευνούν τον θάνατο ενός τρίχρονου αγοριού που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο, σε ένα τραγικό περιστατικό που προκαλεί σοκ και επαναφέρει τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο παραμονής παιδιών ή ζώων σε οχήματα, ακόμη και για λίγα λεπτά, σε συνθήκες καύσωνα.

Την ίδια ώρα, η λειτουργία της χώρας προσαρμόζεται στις ακραίες θερμοκρασίες. Περίπου 3.500 σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ σε άλλα 10.000 τροποποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα, με τα μαθήματα να μεταφέρονται κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, ανέφερε ότι τα μέτρα ελήφθησαν λόγω της έντονης ζέστης, καθώς πολλές σχολικές αίθουσες δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες συνθήκες.

Πυρηνικοί αντιδραστήρες εκτός λόγω υπερθέρμανσης ποταμών

Η παρατεταμένη ζέστη στη Γαλλία επηρεάζει ακόμη και την παραγωγή ενέργειας.

Η γαλλική EDF ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας τριών πυρηνικών αντιδραστήρων, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση των ποταμών που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των εγκαταστάσεων.

Το μέτρο ελήφθη για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς η θερμοκρασία των ποταμών έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά.

Το γεγονός δείχνει ότι ο καύσωνας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δημόσιας υγείας. Αγγίζει πλέον και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς η υπερθέρμανση των υδάτων περιορίζει τη δυνατότητα λειτουργίας κρίσιμων υποδομών.

ESA: Θερμοκρασίες εδάφους έως 55°C

Την ένταση του φαινομένου αποτυπώνει και εικόνα που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος από την αποστολή Copernicus Sentinel-3.

Η δορυφορική εικόνα, που ελήφθη την Τετάρτη 23 Ιουνίου, δείχνει το κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, με περιοχές στη Γαλλία, την Ισπανία και τη νότια Ιταλία να καταγράφουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες επιφάνειας για την εποχή.

Στην εικόνα, οι αποχρώσεις από βαθύ μωβ έως κόκκινο υποδηλώνουν θερμοκρασίες επιφάνειας που φτάνουν ακόμη και τους 55°C σε τμήματα της κεντρικής Ισπανίας, της δυτικής Γαλλίας και της Βόρειας Αφρικής.

Ο δορυφόρος κατέγραψε θερμοκρασίες εδάφους 48°C στη Μαδρίτη, 44°C στη Ρώμη, 46°C στο Πουατιέ της Γαλλίας και 46°C στη Σαραγόσα της Ισπανίας. Στη Βόρεια Αφρική, η θερμοκρασία εδάφους έφτασε τους 49°C στην Τύνιδα.

Η διάκριση είναι κρίσιμη: οι θερμοκρασίες αυτές αφορούν την επιφάνεια του εδάφους και όχι τη θερμοκρασία του αέρα. Επιφάνειες όπως άσφαλτος, βράχοι, άμμος και τσιμέντο απορροφούν και συγκρατούν θερμότητα, γι’ αυτό και μπορούν να εμφανίζουν πολύ υψηλότερες τιμές από εκείνες που μετρούν οι μετεωρολογικοί σταθμοί στη σκιά.

Ηνωμένο Βασίλειο: Ιστορικό ρεκόρ Ιουνίου

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κύμα καύσωνα οδήγησε σε νέο ιστορικό υψηλό για τον μήνα Ιούνιο.

Σύμφωνα με τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Met Office, η θερμοκρασία έφτασε τους 36,4°C στο Somerset, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 36,1°C που είχε καταγραφεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

Το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ Ιουνίου, που διατηρούνταν επί μισό αιώνα, ήταν 35,9°C από το 1976.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να συνεχιστούν και να οδηγήσουν σε νέα ρεκόρ, πριν αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωση του φαινομένου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πίεση στα νοσοκομεία και στα ασθενοφόρα

Σημαντικές είναι και οι πιέσεις που δέχονται τα συστήματα υγείας.

Στο Λονδίνο, οι υπηρεσίες ασθενοφόρων κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό επειγόντων περιστατικών στην ιστορία τους, ενώ νοσοκομεία στην Αγγλία ανέφεραν προβλήματα λειτουργίας σε ιατρικά μηχανήματα, πληροφοριακά συστήματα και μονάδες ψύξης εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών.

Γιατροί και υγειονομικές αρχές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά αφυδάτωσης, λιποθυμιών, αναπνευστικών δυσκολιών και καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, οι άστεγοι και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Ισπανία: 212 θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη

Στην Ισπανία, το κύμα καύσωνα έχει συσχετιστεί με 212 θανάτους από την Κυριακή έως την Τετάρτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συστήματος παρακολούθησης θνησιμότητας MoMo.

Το σύστημα συλλέγει καθημερινά δεδομένα για τους θανάτους στη χώρα και υπολογίζει την υπερβάλλουσα θνησιμότητα συγκρίνοντας τους καταγεγραμμένους αριθμούς με τους αναμενόμενους βάσει ιστορικών δεδομένων.

Πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση και όχι για 212 επίσημα πιστοποιημένους θανάτους από θερμοπληξία. Ωστόσο, το στοιχείο δείχνει τη σοβαρή επιβάρυνση που προκαλεί η παρατεταμένη ζέστη στον πληθυσμό.

Η Ισπανία πλήττεται από θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C σε πολλές περιοχές, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, θερμικής καταπόνησης και επιβάρυνσης του συστήματος υγείας.

Γερμανία: Η Δρέσδη απαγορεύει την άντληση νερού

Στη Γερμανία, η ζέστη συνδυάζεται με ξηρασία και χαμηλά επίπεδα νερού σε ποτάμια και ρέματα.

Η πόλη της Δρέσδης επέβαλε απαγόρευση στην άντληση νερού από επιφανειακά υδάτινα ρεύματα. Η απαγόρευση αφορά τόσο μεγάλα ρέματα, όπως το Weisseritz και το Priessnitz, όσο και μικρότερα, ενώ απαγορεύεται ακόμη και η άντληση νερού με χειροκίνητα δοχεία.

Το μέτρο ισχύει έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την πόλη, τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα νερού δεν αναμένεται να αντισταθμιστούν από βροχοπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Για τον λόγο αυτό, η απόφαση ελήφθη «για την προστασία της φυσικής ισορροπίας», όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος, René Herold.

Το παράδειγμα της Δρέσδης δείχνει ότι ο καύσωνας δεν αφορά μόνο υψηλές θερμοκρασίες. Μετατρέπεται και σε κρίση νερού.

Βερολίνο: Σχολεία κλειστά ή με μειωμένο πρόγραμμα

Στο Βερολίνο, όπου οι θερμοκρασίες κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αρκετά σχολεία έδωσαν στους μαθητές τη δυνατότητα να μείνουν στο σπίτι ή να παρακολουθήσουν μαθήματα μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το μέτρο ελήφθη για να περιοριστεί η έκθεση των παιδιών στις πιο επικίνδυνες ώρες της ημέρας.

Η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα σχολικά κτίρια δεν έχουν σχεδιαστεί για παρατεταμένα κύματα ακραίας ζέστης, ούτε διαθέτουν πάντα επαρκή συστήματα ψύξης.

Ιταλία: Θάνατος 50χρονου εν ώρα εργασίας στη Λουνιτζιάνα

Στην Ιταλία, ένας 50χρονος άνδρας πέθανε ενώ εργαζόταν στην εταιρεία Matec στο Mulazzo, στην περιοχή Lunigiana.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν, ενώ στο σημείο έφτασε και ελικόπτερο, όμως το προσωπικό που επιχείρησε εκεί μπόρεσε μόνο να επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει επίσημη άμεση συσχέτιση μεταξύ του θανάτου και της ζέστης ή της εργασίας που εκτελούσε. Ωστόσο, το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο έντονης θερμικής επιβάρυνσης στην Ιταλία, όπου πολλές περιοχές βρίσκονται σε συναγερμό.

Η Ιταλία έχει ήδη λάβει μέτρα για την προστασία εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους, με περιοχές να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την υπαίθρια εργασία τις πιο θερμές ώρες της ημέρας.

Formula 1: Το GP Αυστρίας σε καθεστώς υψηλού κινδύνου

Ο καύσωνας επηρεάζει ακόμη και τον αθλητισμό.

Το Αυστριακό Grand Prix της Formula 1, που είναι προγραμματισμένο για το Σαββατοκύριακο στο Red Bull Ring, έχει κηρυχθεί αγώνας υψηλού κινδύνου από τη FIA λόγω της έντονης ζέστης.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30°C, ενώ μέσα στο cockpit οι οδηγοί μπορεί να αντιμετωπίσουν συνθήκες ακόμη πιο δύσκολες, με θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν τους 40°C.

Η FIA έχει ενεργοποιήσει πρωτόκολλο κατά του καύσωνα, που περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρήσης ειδικού γιλέκου ψύξης από τους οδηγούς. Σε περίπτωση που κάποιος δεν το χρησιμοποιήσει, θα προστεθεί έρμα, ώστε να διατηρηθεί τεχνική ισορροπία μεταξύ των μονοθεσίων.

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο εισήχθη μετά το Grand Prix του Κατάρ το 2023, όταν αρκετοί οδηγοί χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Κλιματική αλλαγή: 2 έως 4 βαθμοί πιο θερμά τα επεισόδια ζέστης

Ειδικοί για το κλίμα προειδοποιούν ότι τέτοια επεισόδια ζέστης εμφανίζονται πλέον συχνότερα, διαρκούν περισσότερο και έχουν μεγαλύτερη ένταση.

Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, οι θερμοκρασίες που καταγράφονται σήμερα στην Ευρώπη είναι κατά 2 έως 4°C υψηλότερες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Αυτό σημαίνει ότι ένας καύσωνας που στο παρελθόν θα ήταν έντονος αλλά διαχειρίσιμος, σήμερα μπορεί να γίνει ακραίος και επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τις μεταφορές, τα δίκτυα ενέργειας, το νερό και την αγροτική παραγωγή.

Η Ευρώπη, που θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Οι καύσωνες δεν είναι πια σπάνιες εξαιρέσεις. Είναι επαναλαμβανόμενες κρίσεις.

Η νέα κανονικότητα της Ευρώπης

Το σημερινό κύμα καύσωνα δείχνει πόσο ευάλωτη παραμένει η Ευρώπη απέναντι στην ακραία ζέστη.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται σε δυσφορία ή υψηλές θερμοκρασίες. Αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία, την ενέργεια, το νερό, τις μεταφορές και τον αθλητισμό.

Κλειστά σχολεία στη Γαλλία, πυρηνικοί αντιδραστήρες εκτός λειτουργίας, ιστορικά ρεκόρ στη Βρετανία, εκατοντάδες θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη στην Ισπανία, απαγόρευση άντλησης νερού στη Γερμανία και μέτρα προστασίας για εργαζομένους και οδηγούς αγώνων δείχνουν το ίδιο πράγμα: ο καύσωνας έχει γίνει πλέον κρίση υποδομών και δημόσιας ασφάλειας.

Και όσο τα ακραία φαινόμενα γίνονται πιο συχνά, η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη δεν θα είναι μόνο να τα καταγράφει, αλλά να προσαρμόζεται εγκαίρως σε αυτά.