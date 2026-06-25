Το ισχυρό κύμα καύσωνα που έπληξε για ημέρες την Ισπανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μετατοπίζεται πλέον προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με τις αρχές στη Γερμανία και την Τσεχία να προειδοποιούν για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Την ίδια ώρα, η Γαλλία ανεβάζει στο υψηλότερο επίπεδο τον υγειονομικό συναγερμό, καθώς αυξάνονται οι επιπτώσεις της ακραίας ζέστης, ενώ ειδικοί επισημαίνουν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Στη Γερμανία, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της δυτικής και νοτιοδυτικής χώρας την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή η ακραία ζέστη αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, μεγάλο μέρος της Τσεχίας έχει τεθεί σε καθεστώς ακραίας προειδοποίησης για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι το επίπεδο του υγειονομικού συναγερμού αυξάνεται στο ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό των νοσοκομείων και να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι πολίτες. Η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ δήλωσε ότι πλέον καταγράφονται θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες όχι μόνο μεταξύ των ηλικιωμένων, αλλά και σε νεότερους ανθρώπους.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, Σάιμον Στιλ, δήλωσε ότι «το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη φέρει ξεκάθαρα τα αποτυπώματα της κλιματικής κρίσης», καλώντας παράλληλα για «ταχύτερη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασία των δασών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή».

Μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατά την οποία η Γαλλία κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα της, τα ρεκόρ εξακολουθούν να καταρρίπτονται. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Μετεό-Φρανς ανακοίνωσε ότι η μέση ελάχιστη θερμοκρασία το βράδυ της Τετάρτης έφτασε τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ναντ, στη βορειοδυτική Γαλλία, το θερμόμετρο έδειξε 27,2 βαθμούς.

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, δήλωσε ότι η θνησιμότητα αυξάνεται στην πρωτεύουσα, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν εδώ και αρκετές ημέρες.

«Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι είμαστε άτρωτοι. Σκέφτομαι ιδιαίτερα τους νέους. Περίπου στις 19:30 χθες το βράδυ είδα περίπου 100 ανθρώπους να κάνουν τζόκινγκ στους δρόμους. Ειλικρινά, αυτό είναι ανεύθυνο», δήλωσε στη γαλλική τηλεόραση.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Δεν είναι κακό να απέχει κανείς για δύο ημέρες από τη γυμναστική».

Την ίδια στιγμή, ένα παιδί τριών ετών εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Παρισιού, λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό δύο μικρών παιδιών νεκρών στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στη νότια πόλη Καρπεντρά.

Στη βορειοδυτική πόλη Ρεν, ο επικεφαλής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, καθηγητής Λουί Σουλά, συνέδεσε τον θάνατο πέντε ή έξι ανθρώπων στα σπίτια τους με τις ακραίες θερμοκρασίες. Όπως ανέφερε, τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης μετέβησαν στις κατοικίες τους αφού οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν απαντούσαν στις τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου της κατάστασής τους.

«Δεν πρόκειται μόνο για πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά για άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω», είπε, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας της περιοχής έχουν φτάσει στα όριά τους. «Βρισκόμαστε πραγματικά στην κορύφωση της δραστηριότητας», τόνισε.

Παράλληλα, τρεις πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία τέθηκαν εκτός λειτουργίας εξαιτίας του καύσωνα.

Την ίδια ώρα, οι δυτικές περιοχές της Γαλλίας προετοιμάζονται για ισχυρές καταιγίδες από το απόγευμα της Πέμπτης. Στις ακτές του Ατλαντικού αναμένονται ριπές ανέμου έως και 110 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ η πρώτη ημέρα του φεστιβάλ Garorock στην περιοχή Λοτ-ε-Γκαρόν ακυρώθηκε, καθώς οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου, όπως αναφέρει το BBC.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η οποία, σύμφωνα με την υπηρεσία κλιματικής παρακολούθησης Κοπέρνικος, είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ολοένα συχνότερους καύσωνες κατά τη θερινή περίοδο, αυξάνει την πίεση στους υδάτινους πόρους της Ευρώπης και εντείνει τις δασικές πυρκαγιές. Την περασμένη χρονιά κάηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια γης σε ολόκληρη την Ευρώπη, καταγράφοντας επίπεδο-ρεκόρ, με την Ισπανία να συγκαταλέγεται στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κορυφωθούν στους 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές την Πέμπτη. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι μια ψυχρότερη αέρια μάζα από τον Ατλαντικό πλησιάζει τη χώρα, έπειτα από τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ μήνα Ιούνιο, όταν τη Δευτέρα σημειώθηκαν 45,1 βαθμοί Κελσίου στην πόλη Αντούχαρ, στη νότια Ισπανία.

Στη Γερμανία, οι νυχτερινές θερμοκρασίες στην πόλη Μπαντ Μπέργκτσαμπερν δεν έπεσαν κάτω από τους 26,2 βαθμούς Κελσίου το βράδυ της Τετάρτης, ισοφαρίζοντας το εθνικό ρεκόρ υψηλότερης ελάχιστης θερμοκρασίας που είχε σημειωθεί το 2019.

Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία DWD ανακοίνωσε ότι μεγάλες περιοχές της χώρας βιώνουν «θερμική καταπόνηση», ενώ ο μετεωρολόγος Όλιβερ Ρόιτερ εκτίμησε ότι είναι «αρκετά πιθανό» το συγκεκριμένο κύμα καύσωνα να χαρακτηριστεί ιστορικό.

Το Λουξεμβούργο κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία Ιουνίου στην ιστορία του, με 38,3 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή Βορμελντίνγκεν την Τετάρτη. Ο κόκκινος συναγερμός για «ακραία θερμική καταπόνηση» παρατάθηκε μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

Στη Γερμανία, ο ημιμαραθώνιος του Αμβούργου, που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή, ακυρώθηκε λόγω του καύσωνα. Παράλληλα, η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία Deutsche Bahn προσφέρει δωρεάν ακυρώσεις εισιτηρίων τις επόμενες ημέρες σε όσους δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Αντίστοιχα, οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι κάλεσαν τους επιβάτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναβολής των ταξιδιών τους εφόσον δεν είναι απολύτως απαραίτητα.

Οι θερμοκρασίες στην Τσεχία ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη, ενώ το Υδρομετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας ανακοίνωσε ότι το κύμα καύσωνα θα ενταθεί την Παρασκευή, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο.

Αντίστοιχες θερμοκρασίες, έως και 40 βαθμούς Κελσίου, ενδέχεται να καταγραφούν το Σαββατοκύριακο και στη Βιέννη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μετεωρολογική Υπηρεσία παρέτεινε έως το βράδυ της Παρασκευής την κόκκινη προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες σε περιοχές του Λονδίνου και της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Στην Ιταλία, το μουσείο Ουφίτσι στη Φλωρεντία ανέστειλε την πώληση εισιτηρίων έως τις 28 Ιουνίου και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν ήδη πραγματοποιήσει κράτηση. Η διοίκηση του μουσείου εξήγησε ότι το σύστημα κλιματισμού δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον μεγάλο αριθμό επισκεπτών και στις ακραίες θερμοκρασίες, καθώς την Τετάρτη η θερμοκρασία στο εσωτερικό του μουσείου έφτασε τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι Ιταλοί βιώνουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες από τις αρχές της εβδομάδας, ωστόσο η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται τη Δευτέρα, όταν σε διάφορες περιοχές της βόρειας Ιταλίας προβλέπονται θερμοκρασίες έως και 40 βαθμοί Κελσίου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στις ίδιες περιοχές, η θερμοκρασία ενδέχεται να μην πέσει κάτω από τους 29 βαθμούς.

Ο μετεωρολόγος Λορέντσο Τεντίτσι δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης: «Ανήκουν πλέον στο παρελθόν οι ημέρες του Ιουνίου του προηγούμενου αιώνα με θερμοκρασίες 32 βαθμών την ημέρα και δροσερές νύχτες με 17 βαθμούς. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στις ακραίες συνθήκες, ώστε σήμερα, παραδόξως, υποδεχόμαστε ως ευχάριστη είδηση μια πρόβλεψη για θερμοκρασία 34 βαθμών Κελσίου».