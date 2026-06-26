Αύριο, Σάββατο 27 Ιουνίου, στις 21:00 το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται έναν από τους πιο αγαπημένους και πολυτάλαντους ηθοποιούς της γενιάς του, τον Φάνη Μουρατίδη, σε ένα επεισόδιο γεμάτο συγκίνηση, αναμνήσεις, χιούμορ και μεγάλες εκπλήξεις.

Σε ένα πλατό διαμορφωμένο σαν θερινό σινεμά, ο Φάνης Μουρατίδης παρακολουθεί, μαζί με τη Ζέτα Μακρυπούλια, στιγμές από τη ζωή του.

Η πρώτη στάση γίνεται στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, στη Θεσσαλονίκη, και διαμόρφωσε τα πρώτα του όνειρα. Παιδικοί φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα θυμούνται ιστορίες από τα νεανικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του και θυμίζοντας την πρώτη του δουλειά, πολύ πριν γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της χώρας.

Δηλωμένος φίλαθλος του Άρη Θεσσαλονίκης και μεγάλος θαυμαστής του Νίκου Γκάλη, ο Φάνης ζει μία από τις πιο απρόσμενες εκπλήξεις της βραδιάς.

Η εκπομπή φωτίζει, επίσης, τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του διαδρομής. Ο σπουδαίος δάσκαλος και μέντοράς του, Κώστας Τσιάνος, μιλά με αγάπη και περηφάνια για τον μαθητή του, τον Φάνη.

Στο πλατό καταφθάνει από τη Θεσσαλονίκη η αδελφή του, κρατώντας το αγαπημένο του γλυκό και ξετυλίγοντας αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια. Ταυτόχρονα, η μητέρα του, Αργυρώ Μουρατίδου, θυμάται την ημέρα που ο γιος της πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει τη Θεσσαλονίκη και να κυνηγήσει τα όνειρά του στην Αθήνα.

Μία από τις πιο τρυφερές στιγμές είναι όταν η οικογένειά του, η σύζυγός του Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και οι δύο γιοι τους, του επιφυλάσσουν μια ξεχωριστή έκπληξη που τον αιφνιδιάζει και τον συγκινεί βαθιά.

Οι αγαπημένοι του συνεργάτες Γιάννης Μπέζος, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τζένη Μπότση και Παύλος Πιέρρος επιστρέφουν στην αξέχαστη «Λαγουδέρα» της σειράς «Πέτα τη Φριτέζα», θυμίζοντας ξεκαρδιστικά backstage από τα γυρίσματα.

Από τη βραδιά, δεν θα μπορούσε να λείπει και ο στενός φίλος του, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο «σύζυγος», όπως αποκαλούν χαριτολογώντας ο ένας τον άλλον, κάνει μια απρόσμενη εμφάνιση και τον προκαλεί σε ένα απολαυστικό παιχνίδι γεμάτο χιούμορ, πειράγματα και αυθόρμητες αντιδράσεις.

Η εκπομπή ολοκληρώνεται με τον αγαπημένο καλλιτέχνη του Φάνη, τον APON, σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές εμφανίσεις του, ο οποίος ανεβαίνει στη σκηνή του «Moments» και ερμηνεύει ζωντανά μεγάλες επιτυχίες του μαζί με την ορχήστρα της εκπομπής, χαρίζοντας ένα μοναδικό φινάλε.

Μη χάσετε αύριο στις 21:00 το «Moments» με καλεσμένο τον Φάνη Μουρατίδη, σε ένα επεισόδιο γεμάτο αγαπημένα πρόσωπα, γέλιο και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.