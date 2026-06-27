Τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, χαιρέτισε το Σάββατο (27/06) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα «καθοριστικό» βήμα προς μια αποκλιμάκωση στην περιοχή.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος φλέγεται», υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Τα επόμενα βασικά βήματα είναι ο αφοπλισμός των μη κρατικών ομάδων και η διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου», τόνισε διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να «στηρίξει» αυτή την πορεία προς μια «βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα».