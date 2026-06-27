Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και στον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, σχολιάζοντας τόσο την τηλεοπτική σεζόν που ολοκληρώθηκε όσο και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία των «Αταίριαστων» σε εκδήλωση με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Λιόλιου.

Αναφερόμενος στη φετινή χρονιά, ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής δήλωσε πως ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και επιτυχημένη σεζόν για την εκπομπή.

«Για εμάς ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Είχε πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κάτι που για έναν δημοσιογράφο αποτελεί πρόκληση αλλά και ευκαιρία. Πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε τόσο στις ανάγκες του καναλιού όσο και στις απαιτήσεις του κοινού και συνολικά η πορεία μας ήταν θετική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κλήθηκε να σχολιάσει τις επικρίσεις που δέχθηκαν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος για τη συμμετοχή τους σε εκδήλωση της Κατερίνας Λιόλιου, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση υπέρ των συναδέλφων του.

«Και εγώ θα πήγαινα στην Κατερίνα Λιόλιου, για να είμαι ειλικρινής. Πολύ καλά έκαναν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος που βρέθηκαν εκεί. Γιατί, επειδή είναι δημοσιογράφοι δηλαδή, τι; Επειδή είναι του ενημερωτικού τομέα; E, τώρα, αυτό είναι ρατσισμός. Εμένα μου αρέσει η Λιόλιου, όπως μου αρέσουν και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Αν μου ζητούσαν να απονείμω ένα βραβείο, φυσικά και θα το θεωρούσα τιμή», τόνισε.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να αναλάβει στο μέλλον τη ζώνη 10:00 με 13:00, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν έχει κάνει καμία σχετική σκέψη μέχρι στιγμής.