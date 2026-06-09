Ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε αιχμηρά μέσα από το «Happy Day» την παρουσία του Χρήστου Κούτρα και του Γιάννη Ντσούνου στην απονομή του πλατινένιου δίσκου της Κατερίνας Λιόλιου, όπου οι δύο δημοσιογράφοι ανέλαβαν ρόλο παρουσιαστών.

Ο ίδιος εξέφρασε την ενόχλησή του, επισημαίνοντας πως βρίσκει αντιφατικό το να προβάλλει κάποιος την εικόνα του «σοβαρού» πολιτικού συντάκτη, να σχολιάζει ειρωνικά ανθρώπους της ψυχαγωγίας όταν μπαίνουν στην πολιτική, αλλά την ίδια στιγμή να συμμετέχει ως οικοδεσπότης σε ένα αμιγώς καλλιτεχνικό event.

«Η παρουσίαση δεν σου έκανε εντύπωση; Γιατί εδώ το παίζουνε πολύ σοβαροί οι δύο αυτοί οι κύριοι. Τους έχω δει σε κάποια σχόλια που έχουν κάνει στην εκπομπή τους για κάποιους ανθρώπους που πολιτεύονται και είναι από τον χώρο των θεαμάτων, όπου είναι λίγο ειρωνικοί σε αυτό και λέω “ξαφνικά ειρωνεύεσαι τον άλλον που πάει για βουλευτής, ας πούμε, και είναι από τον χώρο των θεαμάτων, αλλά εσύ που είσαι ο σοβαρός μεγαλοδημοσιογράφος πας και παρουσιάζεις χρυσό δίσκο της Λιόλιου;” Λίγο μου κάνει ετερόκλητο», σχολίασε Δημήτρης Παπανώτας.