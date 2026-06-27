Με μια υψηλής αισθητικής ψυχαγωγική ταυτότητα και ένα φαντασμαγορικό θέαμα που μόνο το «Your Face Sounds Familiar» μπορεί να προσφέρει, το εμβληματικό σόου μεταμορφώσεων ετοιμάζεται να υποδεχτεί στη σκηνή του τον ημιτελικό.

Αυτό που θα δούμε αύριο, Κυριακή 28 Ιουνίου στις 21:00, θα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα από απίστευτες μεταμορφώσεις, εντυπωσιακές ερμηνείες και έντονα συναισθηματικές στιγμές, που θα συζητηθούν.

Με τον σαρωτικό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, τη δυνατή επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη και τους 10 ταλαντούχους καλλιτέχνες Αλέξανδρο Μπουρδούμη, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Ίντρα Κέιν και Μέμο Μπεγνή, που θα διεκδικήσουν τα 4 εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό, αυτό το βράδυ της Κυριακής θα τα έχει όλα! Ενέργεια, ένταση και συγκίνηση.

Πίσω από κάθε act, όμως, υπάρχει μια δημιουργική διαδικασία. Μέσα από αμέτρητες ώρες επίμονης δουλειάς και συνεχής δοκιμής, χτίζεται βήμα – βήμα η κάθε λεπτομέρεια σε φωνή, ερμηνεία, υποκριτική, κίνηση και εικόνα. Τα πάντα περνούν από μια απαιτητική προετοιμασία, μέχρι όλα τα στοιχεία να «δέσουν» και να δώσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα on stage.

Οι φωτογραφίες και το video από τα παρασκήνια αποκαλύπτουν όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Μοναδικές στιγμές που δίνουν την εικόνα, το κλίμα, τον ενθουσιασμό και τον «πυρετό» που επικρατεί λίγο πριν ανοίξει η αυλαία για τη βραδιά του Ημιτελικού.