Την Κυριακή 28 Ιουνίου στη 01:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τoν Διονύση Σχοινά. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μιλάει για τη «δεύτερη καριέρα» που ξεκίνησε με συνοδοιπόρο τον Κώστα Λαϊνά, τον άνθρωπο που του άλλαξε την επαγγελματική ζωή.

Θυμάται τα μαθητικά του χρόνια ως απουσιολόγος, αλλά και την απόφασή του να αφήσει το σχολείο για να γραφτεί στο ωδείο και να γίνει μουσικός. Περιγράφει την πρώτη φορά που τον έγραψαν οι

εφημερίδες, όταν ναυάγησε με τον πατέρα του στο Γαϊδουρονήσι. Μιλάει με τρυφερότητα για τον γιο του, Δημήτρη, και την επιλογή του να αφοσιωθεί στο μεγάλωμά του.

Αναφέρεται στη σχέση ζωής με την Καίτη Γαρμπή και ξεκαθαρίζει πως θα ήταν «για φάπες» αν μετάνιωνε που πήγε πίσω η καριέρα του για χάρη της οικογένειάς του.

Διηγείται πώς την ερωτεύτηκε, πώς την προσέγγισε και θυμάται το πρώτο τους τηλεφώνημα, που κράτησε 9 ολόκληρες ώρες. Παράλληλα, αναφέρεται στο θέμα υγείας της ερμηνεύτριας και την ακύρωση κάποιων εμφανίσεων της καλοκαιρινής τους περιοδείας «Με Εσένα Μόνο tour».

Τέλος, τραγουδάει ζωντανά στο στούντιο το ολοκαίνουργιο κομμάτι του «Δεν Είναι Σπίτι Σου», καθώς και μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες του.



Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.