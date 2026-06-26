Μετά την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ο Παναθηναϊκός προχώρησε και έκανε δικό του και τον Μπρανκού Μπαντιό από την Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» πλήρωσαν στην Βαλένθια το buy out, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και ο Σενεγαλέζος γκαρντ, θα φοράει τη νέα σεζόν την φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής.

Ο Μπαντιό πριν λίγες ημέρες κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας με την Βαλένθια, ενώ συμμετείχε με αυτή και στο Final 4 της Euroleague στην Αθήνα. Τη φετινή σεζόν είχε 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 0.6 κλεψίματα στην Euroleague.

Την μεταγραφή του Μπαντιό είχε φωτογραφίσει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω των social media. «Καλά, εγώ είμαι άρρωστος και ξυπνάω, κοιμάμαι, ξυπνάω… εσύ δεν μπορούσες ένα λεπτό να βάλεις τα λεφτά στη Βαλένθια;», είπε ο πρόεδρος της ΚΑΕ απευθυνόμενος στον γάτο του, τον Φρι.