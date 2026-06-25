Η Άννα Βίσση πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες γυρίσματα στο Λονδίνο για τη δημιουργία του διαφημιστικού υλικού και του επίσημου teaser της επερχόμενης μεγάλης συναυλίας της στο ΟΑΚΑ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της παραγωγής, το οποίο προκάλεσε άμεσα συζητήσεις ανάμεσα στους ακολούθους της λόγω της εμφάνισής της.

Η αλλαγή στα μαλλιά και η rock αισθητική

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, η Άννα Βίσση εμφανίζεται έχοντας αντικαταστήσει τα μακριά ξανθά μαλλιά της με ένα πολύ κοντό αγορέ κούρεμα. Η αλλαγή αυτή στο hairstyle συνοδεύεται από έντονο smoky eye μακιγιάζ, μαύρο minimal jumpsuit και στοιχεία που παραπέμπουν σε μια πιο rock και avant-garde καλλιτεχνική προσέγγιση, συμβατή με το concept του προωθητικού σποτ.

Υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη μεταμόρφωση είναι ο hair stylist Πάνος Παπανδριανός, ο οποίος ανέλαβε την επιμέλεια της εικόνας της για τις ανάγκες του βίντεο.

Η ανάρτηση διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την πλειονότητα των χρηστών να εκφράζει ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται για μόνιμη αλλαγή, για χρήση περούκας ή για ένα προσωρινό styling που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες των γυρισμάτων στην αγγλική πρωτεύουσα.

Η παραγωγή έλαβε χώρα σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις της βρετανικής πρωτεύουσας, οι οποίες φιλοξενούν συστηματικά αντίστοιχα καλλιτεχνικά projects.

Τα Alva West Studios βρίσκονται στο Park Royal του Δυτικού Λονδίνου, μια περιοχή που χρησιμοποιείται συχνά για τηλεοπτικές, διαφημιστικές και φωτογραφικές παραγωγές. Είναι πολύ πιθανό τα γυρίσματα για το teaser της συναυλίας στο ΟΑΚΑ να πραγματοποιήθηκαν εκεί, καθώς πρόκειται για χώρο που χρησιμοποιείται συχνά για μεγάλης κλίμακας μουσικές και εμπορικές παραγωγές.