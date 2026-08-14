Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μοιράστηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική και προσωπική ανάμνηση από τη μητέρα του, Αλίκη Βουγιουκλάκη, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά μια σπάνια φωτογραφία από την Παναγία της Τήνου.

Στο στιγμιότυπο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της μέσα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, κατά τη διάρκεια προσκυνήματος στη Μεγαλόχαρη. Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, η μητέρα του είχε επισκεφθεί την Τήνο τον Αύγουστο του 1968, ζητώντας τη βοήθεια της Παναγίας για να αποκτήσει παιδί. Έναν χρόνο αργότερα, το 1969, γεννήθηκε ο ίδιος.

Στις 4 Ιουνίου 1970, η Αλίκη Βουγιουκλάκη επέστρεψε στην Τήνο μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, και τους νονούς του παιδιού, Τζέλλα Φίνου και Φιλοποίμενα Φίνο, προκειμένου να τον βαπτίσει και να εκπληρώσει το τάμα που είχε κάνει στην Παναγία. Η φωτογραφία, όπως σημείωσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, δημοσιεύεται για πρώτη φορά και έχει τραβηχτεί από τον προσωπικό φωτογράφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Κλεισθένη.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή του, έγραψε: «Η μητέρα μου με εμένα αγκαλιά στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας της Τήνου για προσκύνημα της Μεγαλόχαρης. Είχε επισκεφτεί τον Αύγουστο του 1968 την Παναγία της Τήνου για να ζητήσει τη βοήθειά της για να αποκτήσει παιδί. Και όταν το 1969 γεννήθηκα, ένα χρόνο μετά, στις 4 Ιουνίου του 1970, με πήγε με τον πατέρα μου και τους νονούς μου, Τζέλλα και Φιλοποίμενα Φίνο, και με βάπτισε, εκπληρώνοντας το τάμα της στην Παναγία». Κλείνοντας, ευχήθηκε στους διαδικτυακούς του φίλους: «Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία και ευτυχία εύχομαι!».