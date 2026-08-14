Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου, από την πλευρά της Πρέβεζας, με οκτώ άτομα να τραυματίζονται -ανάμεσά τους και παιδιά- και την κυκλοφορία να διακόπτεται.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και τρία αυτοκίνητα, με τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης να διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας, καθώς χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ατόμων από τα οχήματά τους.

Οι τρεις τραυματίες, μετά τον απεγκλωβισμό τους, παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Κλειστή η υποθαλάσσια σήραγγα – Ουρές χιλιομέτρων προς Πρέβεζα

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει το τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου-Πρέβεζας, η οποία παραμένει κλειστή για τα οχήματα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στο σημείο.

Από την πλευρά του Ακτίου προς την Πρέβεζα έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, με εκατοντάδες οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα και τους οδηγούς να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το πόσο θα διαρκέσει η διακοπή της κυκλοφορίας, σύμφωνα με το prevezatoday.gr.