Μια αναπάντεχη και άκρως εντυπωσιακή επανένωση διέκοψε για λίγο την ποδοσφαιρική φρενίτιδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στρέφοντας όλα τα φώτα της δημοσιότητας στις κερκίδες των επισήμων, όταν ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον, το θρυλικό πρωταγωνιστικό δίδυμο που σφράγισε την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, εθεάθησαν μαζί σε σουίτα του γηπέδου να παρακολουθούν την αναμέτρηση ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ.



Οι εικόνες και τα βίντεο από τις χαλαρές στιγμές, τα γέλια και τις αντιδράσεις τους έκαναν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας παγκόσμιο παραλήρημα στους θαυμαστές τους. Όπως ήταν φυσικό, η σπάνια αυτή κοινή δημόσια εμφάνιση μαγνήτισε τα βλέμματα των θεατών και των φωτογράφων, επισκιάζοντας τις υπόλοιπες διασημότητες που βρίσκονταν στο στάδιο.



Ο Μπραντ Πιτ, με ένα άκρως casual αλλά κομψό στιλ, επέλεξε μια φανέλα σε ποδοσφαιρικό ύφος και λευκό παντελόνι, ενώ ο Έντουαρντ Νόρτον κινήθηκε σε πιο απλούς τόνους με ένα γκρι σύνολο. Η φυσική τους άνεση, τα πειράγματα και η εμφανής χημεία που διατηρούν μέχρι σήμερα έγιναν αμέσως το απόλυτο viral θέμα συζήτησης.

Edward Norton hablando solo en el Mundial: pic.twitter.com/ezM8CqZVer — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) June 26, 2026

Φούντωσαν οι φήμες για «Fight Club 2»

Η συνύπαρξή τους στο ίδιο κάδρο, 27 χρόνια μετά την εμβληματική ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ «Fight Club» (1999), ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να φουντώσει τις θεωρίες συνωμοσίας.



Οι πλατφόρμες γέμισαν με χιουμοριστικές ατάκες και σχόλια. Ένας χρήστης αστειεύτηκε γράφοντας ότι «Ο Έντουαρντ Νόρτον δεν μιλάει σε κανέναν στο Παγκόσμιο Κύπελλο απόψε», ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε με νόημα: «Σίγουρα παραβιάζουν τον πρώτο κανόνα του Fight Club αυτή τη στιγμή».

Edward Norton talking to himself at the USA-Türkiye game 😅 pic.twitter.com/7LKIwpWsMh — SportsCenter (@SportsCenter) June 26, 2026

Ακόμη και μεγάλες αθλητικές σελίδες μπήκαν στο παιχνίδι, υπενθυμίζοντας την επική φράση «Δεν μιλάς για το Fight Club». Η φρενίτιδα κορυφώθηκε με αναρτήσεις όπως «Το Fight Club 2 επιβεβαιώθηκε;», αν και δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για σίκουελ.



Η φαντασία των σινεφίλ όμως πήρε φωτιά, αποδεικνύοντας την τεράστια επιρροή των δύο σταρ στην ποπ κουλτούρα.

Δείτε το βίντεο: