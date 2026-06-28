Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με τον Λιονέλ Μέσι να τερματίζει πρώτος στους σκόρερ με έξι γκολ στα τρία ματς που έδωσε η Εθνική Αργεντινής.
Πίσω από τον Αργεντίνο σταρ στην λίστα των σκόρερ βρίσκονται τέσσερις ποδοσφαιριστές με τέσσερα τέρματα και αυτοί είναι οι: Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Βινίσιους και Χάαλαντ.
Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ της φάσης των ομίλων:
Μέσι: 6 γκολ
Χάαλαντ: 4 γκολ
Ντεμπελέ: 4 γκολ
Εμπαπέ: 4 γκολ
Βινίσους: 4 γκολ
Κέιν: 3 γκολ
Μπρόμπεϊ: 3 γκολ
Ντέιβιντ: 3 γκολ
Μανζάμπι: 3 γκολ
Τζαστ: 3 γκολ