Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με τον Λιονέλ Μέσι να τερματίζει πρώτος στους σκόρερ με έξι γκολ στα τρία ματς που έδωσε η Εθνική Αργεντινής.

Πίσω από τον Αργεντίνο σταρ στην λίστα των σκόρερ βρίσκονται τέσσερις ποδοσφαιριστές με τέσσερα τέρματα και αυτοί είναι οι: Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Βινίσιους και Χάαλαντ.

Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ της φάσης των ομίλων:

Μέσι: 6 γκολ

Χάαλαντ: 4 γκολ

Ντεμπελέ: 4 γκολ

Εμπαπέ: 4 γκολ

Βινίσους: 4 γκολ

Κέιν: 3 γκολ

Μπρόμπεϊ: 3 γκολ

Ντέιβιντ: 3 γκολ

Μανζάμπι: 3 γκολ

Τζαστ: 3 γκολ