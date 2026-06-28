Στην Ολλανδία βρίσκεται από την Κυριακή (28/6) ο Σίριλ Ντέσερς και στον Παναθηναϊκό μετράνε αντίστροφα πλέον για την επιστροφή στη δράση μετά τον σοβαρό μυικό τραυματισμό του.

Οι «πράσινοι» απέκτησαν το περσινό καλοκαίρι τον 31χρονο Νιγηριανό επιθετικό δίνοντας το ποσό των 5 εκατ. ευρώ στη Ρέιντζερς, η πρώτη του σεζόν στην ομάδα όμως δεν πήγε καθόλου καλά, καθώς αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Αυτό είχε ως συνέπεια να μετρήσει μόλις 8 συμμετοχές πετυχαίνοντας τρία γκολ και εδώ και μήνες είναι εκτός δράσης, μετά τον σοβαρό μυικό τραυματισμό του στο Κόπα Άφρικα. Τώρα, όμως, αρχίζει να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ.

Ο Ντέσερς βρίσκεται πλέον στο Άπελντορν της Ολλανδίας όπου γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού και θα κάνει ατομικό πρόγραμμα μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όταν και θα αρχίσει να ακολουθεί μεγάλο μέρος του κανονικού προγράμματος της προπόνησης.

Αν όλα πάνε καλά, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» περιμένουν ότι ο Ντέσερς θα επιστρέψει στη δράση στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου και θα είναι έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος.