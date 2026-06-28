Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα, λίγο μετά τις 15:00, σε χαμηλή βλάστηση στη Σταμάτα Αττικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έσβησε άμεσα, παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή. Η πυρκαγιά, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για την αντιμετώπισή της επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.