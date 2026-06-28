Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην παραλία Αρωγής στη Ροδόπη.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του και να παραμένουν επιφυλακτικοί για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Καθοριστική η παρέμβαση του ναυαγοσώστη

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, καθοριστικής σημασίας αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη της παραλίας, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του 17χρονου πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κομοτηνής, όπου του παρασχέθηκε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους θεράποντες ιατρούς να παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της αποκατάστασής του.