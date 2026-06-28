Πονοκέφαλος με Ντόρσεϊ

Το θέμα του Ντόρσεϊ είναι το πιο δύσκολο που καλείται να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός, καθώς οι απαιτήσεις του είναι υψηλές. Οι ερυθρόλευκοι έχουν οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου για ακόμη ένα χρόνο, οπότε δεν καίγονται άμεσα. Ξέρουν όμως ότι θα είναι πρόβλημα το να παραμείνει ο παίκτης για ακόμη ένα χρόνο όντας… ξενερωμένος. Γι’ αυτό και θέλουν να συμφωνήσουν μαζί του για νέο συμβόλαιο, αλλά οι απαιτήσεις του φτάνουν στα 3 εκατ. ευρώ. Λεφτά που ξέρει ότι μπορεί να βρει σε άλλη ομάδα. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση, με λίγα λόγια, εκτός κι αν ο Ολυμπιακός του δώσει αμέσως αυτά που θέλει. Δεν είναι και τόσο απλό όμως.

Βλέπει Χουάνγκ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει παίκτες που είχαν προταθεί στον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να αποκτήσει και έναν πρώην ερυθρόλευκο. Οι πράσινοι πιέζουν τον Γένσεν καθώς ο Νίστρουπ τον θεωρεί ιδανικό για το κέντρο, υπάρχει όμως και εναλλακτική επιλογή και είναι ο Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ. Ο Νοτιοκορεάτης είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού και στο τριφύλλι τον έχουν υπόψην τους, αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2028 με τη Φέγενορντ. Ο Αλαφούζος όμως έχει αλλάξει τακτική και ρίχνει πολύ χρήμα για μεταγραφές, οπότε αν αποφασιστεί να αποκτηθεί ο Χουάνγκ, θα αποκτηθεί.

Αταμάν και Σφαιρόπουλος για τη Ρεάλ

Δύο γνώριμοι είναι υποψήφιοι για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θέλει να διακόψει τη συνεργασία της με τον Σκαριόλο. Ο Αταμάν και ο Σφαιρόπουλος, όπως λένε στην Ισπανία, είναι οι δύο υποψήφιοι για τον πάγκο και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Στη Μαδρίτη καλοβλέπουν και τον Ιτούδη, δεν είναι εύκολο όμως να προχωρήσει το θέμα καθώς έχει συμβόλαιο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πάντως το ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του Αταμάν και το πώς θα τα πάει τη νέα σεζόν, έχοντας απέναντί του τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς.

Νέο σενάριο για Χουάντσο

Η Ρεάλ πάντως δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού αλλά και για έναν παίκτη του, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Για τον Ισπανό κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, αν και οι πράσινοι λένε ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι τον θέλουν και τους θέλει. Ο Χουάντσο έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, το αν θα παραμείνει ή όχι όμως θα το αποφασίσει ο Ομπράντοβιτς. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι θα αποφασιστεί η αποχώρησή του πάντως και κάνει πρόταση η Ρεάλ, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Ισπανό να συνεργάζεται ξανά με τον Αταμάν…

Η πιο σημαντική υπογραφή

Τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Ριμπάλτα περιμένουν οι οπαδοί της ΑΕΚ, η πιο σημαντική υπογραφή που θα μπει όμως θα είναι η δική του. Ο Ισπανός έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο με την Ένωση και ο Ηλιόπουλος θέλει να του ανανεώσει μέχρι το 2029. Και θέλει να του το ανανεώσει σύντομα, πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν ή έστω στις αρχές της. Η μισή δουλειά έγινε με την ανανέωση του Νίκολιτς και η άλλη μισή θα γίνει με την ανανέωση του Ριμπάλτα, καθώς όλοι έχουν καταλάβει πόσο σημαντικός είναι για το παρόν και το μέλλον των κιτρινόμαυρων.

Ο ΠΑΟΚ και ο ακριβός Καρβάλιο

Με τον Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα συνδέουν τον ΠΑΟΚ οι Πορτογάλοι αλλά η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι. Ο 29χρονος Βραζιλιάνος χαφ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, αποτελεί στόχο και των Τορίνο, Αλ Σαμπάμπ και η Μπράγκα δεν θέλει να τον πουλήσει, εκτός κι αν δεχθεί μια πρόταση που θα φτάνει στα 6 εκατ. ευρώ. Μπορούν οι ασπρόμαυροι να δώσουν αυτή τη στιγμή τέτοιο ποσό; Μόνο αν κάνει την υπέρβαση ο Σαββίδης, ο οποίος αντιλαμβάνεται τι κλίμα έχει δημιουργηθεί και ξέρει πως θα χρειαστεί και μια… τρέλα στις μεταγραφές.