Η Σαουδική Αραβία αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 παίρνοντας δύο βαθμούς και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας σκέφτεται σοβαρά να απολύσει τον Γιώργο Δώνη, με τον Ζόρζε Ζεσούς να είναι ο υποψήφιος αντικαταστάτης.

Ο Έλληνας προπονητής ανέλαβε την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας τον Απρίλιο αντικαθιστώντας τον Ερβέ Ρενάρ και στόχος του ήταν να παρουσιάσει μια ομάδα που θα σταθεί με αξιοπρέπεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Οι Σαουδάραβες προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό και πήραν δύο βαθμούς, αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, με αποτέλεσμα να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόλυσης του Δώνη, ο οποίος έχει απολογισμό μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες με την εθνική ομάδα.

Σε ό,τι αφορά τον αντικαταστάτη του, υποψήφιοι είναι ο Ζόρζε Ζεσούς και ακόμη ένας Πορτογάλος προπονητής, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό προς το παρόν.