Βουλευτές του Κογκρέσου, με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Ντίνα Τάιτους, ζητούν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να ανοίξει τον δρόμο για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Η επιστολή, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών, απευθύνεται στον ηγέτη της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Στιβ Σκαλίζ και στον ηγέτη της Δημοκρατικής μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις.

Οι συντάκτες της επιστολής υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν στην Τουρκία το 2020 εξακολουθούν να ισχύουν και ότι η Άγκυρα συνεχίζει να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400, χωρίς να έχουν εκλείψει οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή τους.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία όσο εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις και προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή πολιτικής θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, το Hellenic American Leadership Council (HALC) ενεργοποίησε διαδικτυακή εκστρατεία πίεσης (action alert), καλώντας τους πολίτες να επικοινωνήσουν άμεσα με τους βουλευτές που τους εκπροσωπούν στο Κογκρέσο και να τους ζητήσουν να στηρίξουν το Κοινό Ψήφισμα Αποδοκιμασίας της Ντίνα Τάιτους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μήνυμά του, το HALC χαρακτηρίζει την πώληση των κινητήρων F110 ως «ένα μεγάλο δώρο προς τον πρόεδρο Ερντογάν», υποστηρίζοντας ότι οι κινητήρες θα ενισχύσουν το τουρκικό πρόγραμμα KAAN, παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα S-400.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι το Κογκρέσο εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα να μπλοκάρει την πώληση και καλεί τους πολίτες να ασκήσουν πίεση στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους πριν από την ψηφοφορία.