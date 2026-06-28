Τέλος καλό όλα καλά στην εξαφάνιση 79χρονου από την περιοχή των Καμένων Βούρλων, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το απόγευμα του Σαββάτου (27/06/26).

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε γύρω στις 4:00 το απόγευμα της Κυριακής στη θάλασσα στην περιοχή του κάμπινγκ του ΕΟΤ, έχοντας πιει αρκετό νερό, αλλά έχοντας τις αισθήσεις του.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων και από εκεί στο Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις. Αν και ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένος, φαίνεται ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο για τη ζωή του παρά τη σχεδόν 24ωρη περιπέτειά του.

Ο 79χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το προηγούμενο απόγευμα. Πολίτης τον είδε τελευταία φορά γύρω στις 18:30 στον κυκλικό κόμβο εξόδου προς Λαμία, αλλά δεν φαντάστηκε ότι κινδύνευε, καθώς ο ηλικιωμένος συνήθιζε να περπατά.

Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας Καμένων Βούρλων και πολίτες, ενώ αναρτήθηκε και η εξαφάνιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφία του και περιγραφή των ρούχων που φορούσε.