Η Ρεάλ Μαδρίτης σχεδιάζει να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή και οι Εργκίν Αταμάν και Γιάννης Σφαιρόπουλος, όπως και ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς, είναι οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τη «βασίλισσα» για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια να μην κατακτά κάποιον τίτλο, γεγονός που βάρυνε πολύ το κλίμα για τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο.

Αυτό αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Marca, η οποία τονίζει πως ο Αταμάν, ο Σφαιρόπουλος και ο Περάσοβιτς είναι οι υποψήφιοι αντικαταστάτες, χωρίς να έχουν προχωρήσει προς το παρόν οι συζητήσεις με κάποιον εξ αυτών.

Όπως και να έχει, το καλοκαίρι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη Ρεάλ, όχι μόνο για το θέμα του προπονητή αλλά και για τις αλλαγές που θα γίνουν στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.