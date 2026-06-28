Έρευνα για τα αίτια της συντριβής ενός μικρού πολιτικού αεροσκάφους έχουν ξεκινήσει οι γαλλικές Αρχές, μετά το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην πόλη Τομπλέν της Γαλλίας, στα προάστια της Νανσί.

Σύμφωνα με πληροφορίες γαλλικών ΜΜΕ, έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το περιστατικό. Ανάμεσα στα θύματα φέρονται να είναι ο πιλότος, πέντε εκπαιδευτές αλεξιπτώτου και πέντε εκπαιδευόμενοι αλεξιπτωτιστές.

Το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά την απογείωσή του, σε περιοχή κοντά σε κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Auchan, με τις αρχές να αποκλείουν άμεσα το σημείο για λόγους ασφαλείας, ενώ ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, αστυνομίας και διασωστών έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να διαχειριστούν το περιστατικό και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Το μικρό αεροσκάφος είχε απογειωθεί νωρίς το πρωί από το αεροδρόμιο Νανσί–Εσέ (Nancy–Essey), μεταφέροντας ομάδα αλεξιπτωτιστών που επρόκειτο να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά άλματα.

Η συντριβή προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των γαλλικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο αναπτύχθηκαν πολυάριθμα σωστικά συνεργεία, ενώ δημιουργήθηκε περίμετρος ασφαλείας γύρω από την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο των διασωστών και να αποκλειστεί η πρόσβαση πολιτών.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους, καθώς η πτώση του αεροσκάφους σημειώθηκε σε αστική περιοχή, κοντά σε εμπορικές εγκαταστάσεις, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων.

Ξεκινά η έρευνα για τα αίτια

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Οι αρμόδιες γαλλικές υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε στην πτώση του αεροσκάφους, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, από μηχανική βλάβη έως ανθρώπινο παράγοντα ή άλλες συνθήκες που ενδέχεται να επηρέασαν την πτήση.

Οι πραγματογνώμονες αναμένεται να συλλέξουν στοιχεία από το σημείο της συντριβής, ενώ θα εξεταστούν επίσης το σχέδιο πτήσης, οι επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου και τα τεχνικά δεδομένα του αεροσκάφους, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.