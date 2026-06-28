Με τον Θανάση Σπανούλη, γιο του Βασίλη, να αναδεικνύεται MVP, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων επικρατώντας της Ακαδημίας ΔΕΚΑ με 84-74 στον τελικό.

Ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε στην κατάκτηση αρκετών τίτλων τους «ερυθρόλευκους» με τον ίδιο, συνήθως, να αναδεικνύεται MVP και το παράδειγμά του, όπως φαίνεται, ακολουθεί και ο γιος του.

Έχοντας κατά μέσο όρο 17,6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ ο Θανάσης Σπανούλης αναδείχθηκε MVP του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου.

Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε της Ακαδημίας ΔΕΚΑ με 84-74 στον τελικό, με τον Σπανούλη να πετυχαίνει 15 πόντους με 5/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 2/4 βολές, ενώ πήρε 8 ριμπάουντ και μοίρασε και δύο ασίστ.