Η αυλαία για το «Χαμογέλα και Πάλι» έπεσε σήμερα στο Mega, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να αποχαιρετά το τηλεοπτικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής, η παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και στον Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει κάτι σχετικά με τα σχέδιά της για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

«Θα πω μόνο καλό καλοκαίρι σε όλους, πολλά φιλιά στη Ναταλία και την ομάδα της. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε ακόμη ότι ο πρώτος προορισμός των καλοκαιρινών της διακοπών θα είναι η Πάρος.

«Πάω στην Πάρο, να προλάβω τα… απόνερα του γάμου. Πάω εκεί που με περιμένουν οι φίλοι μου για να ξεκινήσω τις διακοπές μου. Φιλιά πολλά!», είπε κλείνοντας τις δηλώσεις της.