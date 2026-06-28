Σε γιορτινό κλίμα και με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο της Πάρου, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ολοκλήρωσαν τις γαμήλιες εκδηλώσεις τους με ένα εντυπωσιακό πάρτι, λίγες ώρες μετά τη συμβολική ανταλλαγή όρκων αγάπης.

Το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής του με συγγενείς και στενούς φίλους, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Η τελετή πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά τον πολιτικό τους γάμο, με την Πάρο να αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για τη μεγάλη γιορτή της ένωσής τους.

Αμέσως μετά τη συγκινητική τελετή, οι καλεσμένοι μεταφέρθηκαν στον χώρο της δεξίωσης, όπου στήθηκε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι με μουσική, χορό και εορταστική ατμόσφαιρα. Το ζευγάρι, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, γιόρτασε μέχρι αργά τη νέα κοινή του αρχή, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε τη χαλαρή αισθητική των Κυκλάδων με τη λάμψη μιας ξεχωριστής περίστασης.

Η Αθηνά Οικονομάκου, εμφανώς συγκινημένη αλλά και ιδιαίτερα χαρούμενη μετά την ανταλλαγή των όρκων, δεν σταμάτησε να χορεύει στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα.

Οι δυο τους αντάλλασσαν συνεχώς αγκαλιές, φιλιά και τρυφερές ματιές, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της βραδιάς, ενώ δεν έκρυβαν τη συγκίνησή τους για όσα έζησαν μπροστά στους ανθρώπους που τους στηρίζουν.

Το γλέντι είχε έντονο νησιώτικο χαρακτήρα, με τους καλεσμένους να συμμετέχουν ενεργά στη γιορτή, να χορεύουν και να δημιουργούν μια ζεστή και χαλαρή ατμόσφαιρα που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα οικογενειακό, με τη διασκέδαση να εναλλάσσεται με στιγμές συγκίνησης και αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης προς το ζευγάρι.

Παράλληλα, φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φίλους και προσκεκλημένους αποτύπωσαν πολλές από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς.

Τα στιγμιότυπα δείχνουν την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να απολαμβάνουν κάθε λεπτό του πάρτι, να χορεύουν με τους φίλους τους και να γιορτάζουν χωρίς να σταματούν να χαμογελούν, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Η μεγάλη γιορτή στην Πάρο αποτέλεσε την κορύφωση ενός ξεχωριστού τριημέρου εκδηλώσεων, καθώς είχαν προηγηθεί προγαμήλιες συγκεντρώσεις και πάρτι, στα οποία συμμετείχαν οι πιο στενοί φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού.

Μάλιστα, αντί για παραδοσιακά γαμήλια δώρα, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα είχαν ζητήσει από τους καλεσμένους τους να στηρίξουν έναν κοινωφελή σκοπό, επιλέγοντας να συνδυάσουν τη σημαντική αυτή προσωπική στιγμή με μια πράξη κοινωνικής προσφοράς.