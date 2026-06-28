Σοκαριστικό είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από τη συντριβή του ελικοπτέρου της Aramco στη Σαουδική Αραβία με 14 νεκρούς.

Το ελικόπτερο βγάζει καπνούς από τον κινητήρα, ενώ ο πιλότος προσπαθεί να το κρατήσει σταθερό και να βρει κάποιο μέρος να προσγειωθεί.

Δυστυχώς όμως, όπως φαίνεται και στο βίντεο, χάνει το ουραίο πτερύγιο, μπαίνει σε περιδίνηση και καταλήγει στο έδαφος παίρνοντας στον θάνατο 14 άτομα.

Η συντριβή έγινε στο Ρας Τανούρα στις ανατολικές ακτές της χώρας στον Κόλπο, δυτικά των Στενών του Ορμούζ.

Η Aramco επανέλαβε τις φορτώσεις αργού πετρελαίου την Παρασκευή στον τερματικό σταθμό Ρας Τανούρα στον Κόλπο, αφού είχαν διακοπεί για σχεδόν τέσσερις μήνες.

«Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν μια πλήρη έρευνα για να καθορίσουν τα αίτια της συντριβής», πρόσθεσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η Aramco δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 το πρωί τοπική ώρα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες.

Το Ριάντ δεν έχει δώσει καμία ένδειξη που να υποδηλώνει μια εχθρική ενέργεια, την ώρα που νέες ανταλλαγές πληγμάτων λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στον Κόλπο από την Πέμπτη.