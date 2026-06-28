Το Μουντιάλ 2026 εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο για την Αργεντινή και ο Λιονέλ Μέσι δικαιώνεται πανηγυρικά για τις επιλογές του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μεγαλώνοντας αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του για να επιμηκύνει την καριέρα του και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς από εξτρέμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άρχισε σιγά-σιγά να παίζει πιο κοντά στην περιοχή, έχοντας ως στόχο να γίνει ο μεγαλύτερος γκολτζής στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο μεγάλος αντίπαλός του, από την άλλη πλευρά, ο Μέσι, δεν άλλαξε θέση μέσα στα χρόνια, παρ’ όλα αυτά δείχνει στον Πορτογάλο… φορ, τι σημαίνει να είσαι στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή…

Το καλοκαίρι του 2021 ο Λιονέλ ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, ήταν ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα που δεν είχε πλέον την αγωνιστική/οικονομική δύναμη για να κατακτήσει το Champions League όπως είχε φανεί και από την 8άρα από τη Μπάγερν Μονάχου ένα χρόνο πριν και ήταν και ο ηγέτης της εθνικής Αργεντινής που προσπαθούσε αλλά δεν κατάφερνε να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 1986. Αυτό ήταν, βασικά, το μοναδικό μελανό σημείο στην καριέρα του Μέσι. Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να πετύχει αυτό που είχε πετύχει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, να οδηγήσει την Αλμπισελέστε στην κατάκτηση του Μουντιάλ.

Το γιατί γινόταν αυτό, δεν έχει κάποια ξεκάθαρη απάντηση. Έφταιγε ο Μέσι; Έφταιγαν οι συμπαίκτες του; Οι προπονητές; Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου δεν μπορούσε να κάνει τη διαφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Λες και τον κυνηγούσε κάποια κατάρα, λες και του έκαναν μάγια… Το καλοκαίρι του 2021, λοιπόν, αποφάσισε να αφήσει τη Μπάρτσα για να υπογράψει στην Παρί Σεν Ζερμέν του Νασέρ Αλ Κελαϊφί και η γνωριμία τους λειτούργησε σαν… ξόρκι. Το Champions League που ήθελαν οι Παριζιάνοι δεν το κατέκτησαν μαζί του, ο ίδιος όμως κατάφερε να διώξει από πάνω του τη μοναδική σκιά.

Ενάμιση χρόνο μετά τη μεταγραφή του στην Παρί, ο Μέσι λυτρώθηκε επιτέλους και λύτρωσε την Αργεντινή, με την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022, το οποίο έγινε στο Κατάρ του Αλ Κελαϊφί. Και σαν να ήταν όντως… ξόρκι η γνωριμία τους, ο «Λίο» σε εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε καθοριστικός, καταφέρνοντας για πρώτη φορά να σκοράρει στα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Και δεν το έκανε μία φορά… Η αρχή έγινε κόντρα στην Αυστραλία στους «16», η συνέχεια δόθηκε με το πέναλτι στον προημιτελικό με την Ολλανδία, ακολούθησε το πέναλτι στον ημιτελικό με την Κροατία, άνοιξε το σκορ με πέναλτι στον τελικό με τη Γαλλία και στην παράταση σκόραρε ξανά.

Η κατάρα του Μουντιάλ είχε σπάσει, η σύγκριση με τον Μαραντόνα δεν τον έβγαζε πλέον χαμένο εξαρχής και λίγους μήνες μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο αποφάσισε να αποχωρήσει από την Παρί για να συνεχίσει την καριέρα του αλλού. Όχι στη Σαουδική Αραβία, όπου πήγε ο Ρονάλντο και τον ακολούθησαν πολλοί, αλλά στις ΗΠΑ, όπου τον ακολούθησαν ελάχιστοι. Και φέτος αποδεικνύεται ότι έκανε και πάλι τη σωστή επιλογή, αν και τώρα δεν χρειάστηκε κάποια γνωριμία που θα αποδεικνυόταν γούρικη. Τώρα χρειάστηκε απλά ξεκούραση.

Από την αρχή του Μουντιάλ 2026 φαίνεται ότι ο Μέσι είναι ξεκούραστος, καθώς το πρωτάθλημα του MLS μάλλον τού επιτρέπει κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται, στο κάτω-κάτω, να είναι στο 100%, να δίνει ό,τι έχει και δεν έχει για να κάνει τη διαφορά εκεί. Βασικά, χωρίς να έχει τίποτα να αποδείξει, δεν χρειάζεται καν να κάνει τη διαφορά, δεν θα… σκανδαλιστεί κανείς στις ΗΠΑ αν ο Μέσι δεν κάνει όργια σε κάθε αγώνα του πρωταθλήματος. Ο βασικός του στόχος άλλωστε, δεν ήταν να σαρώσει τα πάντα με την Ίντερ Μαϊάμι. Ήταν το να φτάσει σε καλή κατάσταση στο Μουντιάλ 2026. Και έφτασε.

Ο Λιονέλ παίζει σε ένα πολύ γνώριμο περιβάλλον καθώς είναι τρία χρόνια στις ΗΠΑ, δεν έχει κανένα ψυχολογικό βάρος καθώς αυτό το αποτίναξε τον Δεκέμβριο του 2022 και βλέπει τις διασταυρώσεις της Αργεντινής στα νοκ άουτ παιχνίδια να είναι απλά ονειρικές: Με το Πράσινο Ακρωτήρι στους «32», με Αυστραλία ή Αίγυπτο στους «16», με Ελβετία ή Αλγερία ή Κολομβία ή Γκάνα στους «8». Καμία άλλη από τις μεγάλες ομάδες δεν έχει τέτοιες διασταυρώσεις στα νοκ άουτ.

Μπάλα είναι βέβαια και ποτέ δεν μπορείς να είσαι απολύτως σίγουρος για το τι θα συμβεί, στο κάτω-κάτω ο Γκανέζος… πνευματιστής, ονόματι Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, που ισχυρίζεται πως έκανε μάγια στον Χάρι Κέιν για να μη σκοράρει στο Αγγλία – Γκάνα, προβλέπει τώρα ότι το Πράσινο Ακρωτήρι θα αποκλείσει την Αλμπισελέστε. Επειδή όμως ο Γκανέζος δεν είναι πνευματιστής ή προφήτης αλλά μάλλον τσαρλατάνος, η Αργεντινή θα προκριθεί στους «16», θα προκριθεί στους «8» και μετά θα πάει και στους «4».

Και θα το κάνει ξεκούραστα. Όπως και ο αρχηγός της…