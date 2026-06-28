Το τέλος μιας μακράς διαδρομής στην ελληνική ακτοπλοΐα γράφεται πλέον οριστικά για το «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ», καθώς το ιστορικό ταχύπλοο έχει ήδη φτάσει στα διαλυτήρια της Αλιαγά στην Τουρκία, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι που σηματοδοτεί το οριστικό κλείσιμο ενός σημαντικού κεφαλαίου για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες του Αιγαίου. Το πλοίο οδηγήθηκε εκεί ρυμουλκούμενο από το ρυμουλκό CORAL, βάζοντας τίτλους τέλους στην πορεία ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα πλοία της NEL Lines.

Το ταχύπλοο ναυπηγήθηκε το 2001 στη Γαλλία και, για τα δεδομένα της εποχής, συγκαταλεγόταν στα πλέον σύγχρονα επιβατηγά πλοία. Με μήκος 140 μέτρα, δυνατότητα μεταφοράς έως 1.750 επιβατών και 450 οχημάτων, αλλά και μέγιστη ταχύτητα που άγγιζε τους 40 κόμβους, εξυπηρέτησε επί σειρά ετών δεκάδες ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, ενώ πραγματοποίησε και ταξίδια στη γραμμή που συνέδεε την Ελλάδα με την Αίγυπτο.

Για τους κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου, το «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ» αποτέλεσε σύμβολο μιας εποχής κατά την οποία οι θαλάσσιες μετακινήσεις έγιναν αισθητά πιο γρήγορες, μειώνοντας τους χρόνους ταξιδιού και φέρνοντας τα νησιά πιο κοντά στην ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, η λειτουργία του συνοδευόταν και από σημαντικά μειονεκτήματα, καθώς η υψηλή κατανάλωση καυσίμων, αλλά και τα ισχυρά απόνερα που προκαλούσε, αποτέλεσαν διαχρονικά αδύναμα σημεία του.

Η πορεία του πλοίου συνδέθηκε άμεσα με εκείνη της NEL Lines. Η οικονομική κατάρρευση της εταιρείας οδήγησε τελικά και στην εγκατάλειψη του ταχύπλοου, το οποίο από το καλοκαίρι του 2016 παρέμενε παροπλισμένο στην Αουγκούστα της Σικελίας. Με το πέρασμα των χρόνων η εικόνα του επιδεινώθηκε αισθητά, φτάνοντας ακόμη και σε κατάσταση ημιβύθισης, γεγονός που προκάλεσε θλίψη στους φίλους της ελληνικής ακτοπλοΐας, οι οποίοι έβλεπαν ένα πλοίο που άλλοτε κυριαρχούσε στις γραμμές του Αιγαίου να οδηγείται σταδιακά στην εγκατάλειψη.

Πλέον, με την άφιξή του στα διαλυτήρια της Αλιαγά, ολοκληρώνεται οριστικά η ιστορία ενός πλοίου που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική ακτοπλοΐα και συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή των γρήγορων θαλάσσιων μεταφορών.