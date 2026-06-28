Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε, τα νοκ άουτ παιχνίδια αρχίζουν και ο υπερυπολογιστής της Opta έκανε τις προβλέψεις του και έχρισε τη Γαλλία φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας, καθώς είναι το πρώτο με τη συμμετοχή 48 ομάδων, μπαίνει πλέον στην καλύτερη φάση, αυτή των νοκ άουτ αγώνων, με όλους τους ποδοσφαιρόφιλους να κάνουν τις προβλέψεις τους για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, με βάση τις διασταυρώσεις.

Προβλέψεις, όμως, έκανε και ο υπερυπολογιστής της Opta αναλύοντας όλα τα δεδομένα και το συμπέρασμα που έβγαλε είναι πως το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου είναι η Γαλλία, έχοντας 18,7% πιθανότητες.

Ακολουθεί η κάτοχος του τίτλου, η Αργεντινή, με 16,3% και πίσω της είναι η Ισπανία με 13,5%. Από εκεί και πέρα, το 4ο φαβορί είναι η Αγγλία με 9,7% ενώ την 5άδα κλείνει η Βραζιλία με 6,5%.