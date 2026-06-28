Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η τραγική υπόθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας στην Κύπρο, όπου δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο όχημα έξω από οικία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο για τα δύο ανήλικα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των νεκροτομών προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Πρώτες ενδείξεις για ασφυξία

Οι πρώτες ιατροδικαστικές ενδείξεις φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο ασφυξίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, τα παιδιά φέρεται να είχαν αφεθεί για αρκετές ώρες μέσα στο όχημα χωρίς επίβλεψη, ενώ οι γονείς τους, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, βρίσκονταν σε άλλο σημείο.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έχει αποκλείσει την περιοχή έξω από την οικία και διεξάγει εντατικές έρευνες, συλλέγοντας καταθέσεις και στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο ανήλικα έχασαν τη ζωή τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των Αρχών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.