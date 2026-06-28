Ένα βίντεο από το TikTok, Βρετανίδας που ζει στην Ελλάδα, αναδημοσίευσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας πώς αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα σε σύγκριση με το εξωτερικό.

Στο βίντεο, η Τσέλσι περιγράφει την πρόσφατη εμπειρία της με τον άρρωστο γιο της, συγκρίνοντας την παιδιατρική φροντίδα στην Ελλάδα με εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου και εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι η εξυπηρέτηση στην Ελλάδα είναι πιο άμεση στις καθημερινές περιπτώσεις.

Η Τσέλσι αναφέρει πως παρότι ήταν Σάββατο, ο ιδιώτης παιδίατρός τους δέχθηκε να τους εξετάσει άμεσα. Διαγνώστηκε στρεπτόκοκκος Α, χορηγήθηκε η απαραίτητη αγωγή και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η οικογένεια είχε επιστρέψει στο σπίτι με όλα τα φάρμακα που χρειαζόταν.

Η ίδια σημειώνει ότι η επίσκεψη στον παιδίατρο κόστισε 40 ευρώ, ενώ μαζί με τη συνταγογράφηση των φαρμάκων το συνολικό ποσό δεν ξεπέρασε τα 50 ευρώ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι για σοβαρές παθήσεις θεωρεί πολύτιμο το βρετανικό δημόσιο σύστημα υγείας (NHS), ωστόσο εκτιμά πως στην καθημερινή παιδιατρική φροντίδα η Ελλάδα προσφέρει πιο γρήγορη πρόσβαση σε γιατρό και άμεση αντιμετώπιση, κάτι που, όπως λέει, προσφέρει σημαντική ανακούφιση στους γονείς.

Δείτε το απλά για να εκτιμήσετε πώς είναι τα πράγματα στα αλήθεια εδώ σε σχέση με το εξωτερικό pic.twitter.com/c9HOiUhnAw — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 28, 2026

Αναλυτικά όσα είπε η Τσέλσι στο βίντεο που ανέβασε

«Τώρα, κάτι που η Ελλάδα κάνει καλύτερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, κάπως τυχαία και εκπληκτικά, είναι η παιδιατρική φροντίδα. Αυτό το Σάββατο ήταν το πιο δύσκολο της ζωής μου. Ο μεγαλύτερός μου (γιος) είναι άρρωστος εδώ και τέσσερις ημέρες. Σήμερα ξύπνησε και ως γονιός νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά και σκέφτεσαι “να πάμε στο νοσοκομείο; να πάμε γιατρό;”. Έτσι, καλέσαμε τον παιδίατρό μας και φυσικά ήταν Σάββατο. Οι ιδιώτες παιδίατροι δουλεύουν συνήθως Δευτέρα με Παρασκευή, αλλά είπε “ελάτε”. Έτσι, πήγαμε τον γιο μας το βράδυ, τον εξέτασαν αμέσως. Τελικά, διαγνώστηκε με στρεπτόκοκκο Α. Του έγινε πλήρης εξέταση σώματος. Το τεστ για στρεπτόκοκκο Α βγήκε θετικό όπως του κορωνοϊού. Ελέγχθηκαν επίσης αυτιά, καρδιά και όλα αυτά. Τελικά, μας συνταγογράφησαν τα αντιβιοτικά που χρειαζόταν αλλά είχε και σήμερα “κακή” κοιλιά, οπότε πήρε μερικά φακελάκια ενυδάτωσης. Η μόλυνση είναι πολύ μεταδοτική και έχουμε έναν μικρότερο γιο, οπότε πήραμε συνταγογραφούμενα φάρμακα για τον μικρό μας, για προληπτικούς λόγους.

Επιτέλους, είμαστε σπίτι και αναρρώνουμε. Ειλικρινά, είμαι εξαντλημένη. Όπως ανέφερα, ο παιδίατρός μας είναι ιδιώτης και πληρώνουμε 40 ευρώ για επίσκεψη και ήταν λιγότερο από 10 ευρώ για τη συνταγή. Συνολικά, 50 ευρώ για όλα.

Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι δεν είμαστε πλούσια οικογένεια εδώ στην Ελλάδα, είμαστε απλοί πολίτες εδώ. Αν, Θεός φυλάξοι, κάτι σοβαρό συμβεί, σοβαρές ιατρικές καταστάσεις, οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι πολύ ακριβές ιδιωτικά. Ξέρω ότι μπορείς να κάνεις πράγματα για το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά αυτό που εκτιμώ είναι το πόσο γρήγορα μπορείς να πας στον παιδίατρο για 40 ευρώ σε καταστάσεις σαν αυτές. Ξέρετε πόσο γρήγορο και απλό είναι να δεις το παιδί σου, παίρνεις τα φάρμακα που χρειάζεσαι.

Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρω ότι αν καλέσω τον γιατρό στο σπίτι, πρέπει να περιμένεις πολύ για ραντεβού γενικά. Υπάρχει πολύ πήγαινε-έλα ειδικά για τον γιατρό και δεν το λέω για να τους μειώσω, γιατί νομίζω ότι κάνουν καλή δουλειά. Πιστεύω ότι το NHS είναι σπουδαίο, αλλά υπάρχει υπερβολικό πήγαινε-έλα στο σπίτι.

Αυτή είναι η εμπειρία μου, από μια μαμά που είχε υγειονομική περίθαλψη και στις δύο πλευρές. Και είμαι απίστευτα ευγνώμων για το NHS, γιατί αν συμβεί κάτι σοβαρό, προφανώς δεν μπορείς να το θεωρήσεις δεδομένο. Η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι καταπληκτική, ειδικά σε σοβαρούς τραυματισμούς και τέτοια.

Αλλά ναι, όταν πρόκειται για παιδικές ασθένειες, τα απλά πράγματα που σε νευριάζουν και τρομάζουν. Νιώθω ότι από αυτή την άποψη η Ελλάδα τα καταφέρνει καλύτερα. Βλέπεις τον παιδίατρο γρήγορα, παίρνεις τα φάρμακα την ίδια μέρα και σου δίνει τη διαβεβαίωση ως γονέας ότι τα παιδιά σου θα είναι εντάξει. Αυτές είναι οι σκέψεις μου και η άποψή μου για την παιδιατρική φροντίδα στην Ελλάδα».