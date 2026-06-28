Τραγική κατάληξη είχε η διαμονή μίας γυναίκας σε τουριστικό κατάλυμα στη Σούγια.

Η 41χρονη με καταγωγή από τα Χανιά, εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις της.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Απευθείας ενημερώθηκε στο κέντρο Υγείας Καντάνου, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο για να παραλάβει τη γυναίκα.

Από εκεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων αργά το απόγευμα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Φως στα αίτια του θανάτου της γυναίκας θα ρίξουν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν, με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής να απορρίπτουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.