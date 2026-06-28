Την απόκτηση του Νέλι Τζόζεφ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο, ανακοίνωσε την Κυριακή (28/6) η ΑΕΚ.

Η Ένωση θέλει να ενισχυθεί για να παρουσιαστεί πιο δυνατή τη νέα σεζόν καθώς ο ανταγωνισμός θα είναι πιο έντονος και σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε στην απόκτηση του Νιγηριανού φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 9 ριμπάουντ με τη γαλλική Στρασμπούρ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει τα εξής…

«Η AEK ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ ( Nelly Junior Joseph, 24 χρ., 2μ.06).

Ο Νιγηριανός φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε σήμερα (28/06) συμβόλαιο δύο ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2028.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ο Τζόζεφ γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2001 στο Λάγος της Νιγηρίας, και μεγάλωσε στο Μπενίν. Από το 2020 έως το 2025 αγωνίστηκε στο NCAA με την Iona Gaels και τους New Mexico Lobos, έχοντας ως μέσο όρο 10,3 πόντους και 8,9 ριμπάουντ.

Την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε στη Στρασμπούρ, με την οποία είχε 12,8 πόντους, αλλά και 9 ριμπάουντ, γεγονός, που τον καθιστά ως τον κορυφαίο ριμπάουντερ της γαλλικής λίγκα».