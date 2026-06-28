Την 3η θέση πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League του Παρισιού με άλμα στα 5,83μ., με τον Μόντο Ντουπλάντις, όπως αναμενόταν, να παίρνει τη νίκη με 6,13μ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 5,83μ. και στη συνέχεια ανέβηκε στα 5,93μ., με την πρώτη προσπάθεια να μην είναι καλή. Δεύτερη δεν έγινε καθώς ο Καραλής αποφάσισε να αφήσει αυτό το ύψος και πήγε στο 6,03μ.

Εκεί, ο Έλληνας πρωταθλητής απέτυχε δύο φορές και τελικά πήρε την 3η θέση καθώς ο Μπαπτίστ Τιερί, ο οποίος επίσης απέτυχε στα 6,03μ., είχε περάσει με την πρώτη το 5,93μ.

Σε ό,τι αφορά τον νικητή, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη, με τον Ντουπλάντις να περνάει τα 6,13μ., δεν κατάφερε όμως να κάνει ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ καθώς απέτυχε τρεις φορές να περάσει τα 6,32μ.