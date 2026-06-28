Με αφορμή το νέο του καλλιτεχνικό εγχείρημα, ο Σταμάτης Κραουνάκης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1 και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού, μιλώντας τόσο για την πορεία της Κατερίνας Λιόλιου όσο και για τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός δεν έκρυψε την εκτίμησή του για τη νεαρή τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι δεν αποκλείει μια μελλοντική συνεργασία μαζί της.

«Λατρεύω την Κατερίνα Λιόλιου, την αγαπώ πάρα πολύ. Πιθανότατα να συνεργαστούμε κάποια στιγμή. Εγώ είμαι απολύτως διαθέσιμος, αν και αναρωτιέμαι αν αυτό που θα μπορούσα να της προσφέρω ταιριάζει με την πορεία που ακολουθεί σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε πως η τραγουδίστρια έχει ήδη ερμηνεύσει δικά του τραγούδια, όπως τη «Νύχτα» και το «Διθέσιο», ενώ αποκάλυψε ποιο κομμάτι της ξεχωρίζει περισσότερο.

«Έχει πει τραγούδια μου πολύ όμορφα. Παρ’ όλα αυτά, το τραγούδι της που αγαπώ περισσότερο είναι το “Το δικό μας το σπίτι σε άλλον νοικιάστηκε”», είπε.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνοντας τη φιλική σχέση που διατηρούν εδώ και χρόνια.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι φίλος μου. Μου ζήτησε να γράψω μουσική για την παρουσίαση του κόμματός του και το έκανα. Τελεία και παύλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.