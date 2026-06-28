Ένα βίντεο-ντοκουμέντο φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA με τη στιγμή που γυναίκα πέφτει από το μπαλκόνι για να γλιτώσει από τη φωτιά που έχει τυλίξει διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Η 75χρονη γυναίκα μαζί με τον 80χρονο σύζυγό της βρίσκονταν στο διαμέρισμά τους στην Καλλιθέα όταν ξέσπασε η φωτιά και κατάφεραν να σωθούν την τελευταία στιγμή. Η ηλικιωμένη που είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι βρήκε το θάρρος και έπεσε στα χέρια πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί κάτω από τη διώροφη κατοικία και της φώναζαν να πέσει για να σωθεί.

Ο σύζυγός της κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και βγήκε από την γκαραζόπορτα, ενώ και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο 80χρονος με τραύμα στο πόδι και η 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο της διώροφης κατοικίας, όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο λίγο πριν από τις 19:00, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ενώ οι δυνάμεις της υπηρεσίας παρέμειναν στο σημείο για την αποκάθαρση και την πλήρη ασφάλιση του χώρου.

Μία γειτόνισσα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, αναφέροντας πως ένας ηλικιωμένος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι μέσω της πίσω πόρτας και της γκαραζόπορτας, βγαίνοντας με ασφάλεια από το κτίριο.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, καθώς έφεραν εγκαύματα.

Η γειτόνισσα περιέγραψε επίσης τις δραματικές στιγμές της διάσωσης της 75χρονης, σημειώνοντας πως το ζευγάρι είχε ξαπλώσει για μεσημεριανή ξεκούραση όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά.

«Η γυναίκα αισθάνθηκε τη φωτιά και γρήγορα βγήκε στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασε ένας ντελιβεράς», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνθρωπος που έσπευσε να τη βοηθήσει τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα» για την πράξη του.

«Ευχαριστώ πολύ το παιδί που έσωσε αυτή τη γυναίκα», είπε συγκινημένη.