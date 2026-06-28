Η 25χρονη τραγουδίστρια Αιμιλία Καναρέλη έδωσε μία συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» με τη Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλο στον ΣΚΑΪ. Όσα είπε προβλήθηκαν την Κυριακή (28.06.2026).

«Είχα γεννηθεί χωρίς στόμα, έλειπε το πάνω μέρος, χωρίς υπερώα και χωρίς μύτη. Ορθοδοντικός ο μπαμπάς, παιδοοδοντίατρος η μαμά, οπότε με βοήθησαν πάρα πολύ. Μέσα στην ατυχία μου, στάθηκα πολύ τυχερή και τους οφείλω τα πάντα. Και το χαμόγελό μου», εκμυστηρεύτηκε χαρακτηριστικά η νεαρή τραγουδίστρια.

«Με θυμάμαι να πηγαινοέρχομαι μικρή στη Γαλλία για να κάνω πάρα πολλά χειρουργεία, αλλά κάπως έτσι μπήκε και το τραγούδι στη ζωή μου. Πολλές φορές έλεγα μικρή “μα γιατί εγώ;” αλλά πλέον δεν θα άλλαζα τίποτα», πρόσθεσε.

«Έκανα πολλή λογοθεραπεία και η χειρουργός μου με είχε συμβουλεύσει, τους γονείς μου δηλαδή, να ξεκινήσω και χορωδία στα τέσσερά μου. Οπότε πιστεύω ότι το τραγούδι με έσωσε με κάποιο μαγικό τρόπο», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Αιμιλία Καναρέλη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.