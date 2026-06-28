Την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Νότιας Κορέας υπέβαλε ο Χονγκ Μιουνγκ-μπο μετά τον αποκλεισμό στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, καθώς το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ για αυτόν σε όλη τη χώρα.

Οι Νοτιοκορεάτες πήγαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο με μεγάλες προσδοκίες, η παρουσία τους όμως αποδείχθηκε σύντομη καθώς δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκριση για τα νοκ άουτ παιχνίδια.

Ο αποκλεισμός στη φάση των ομίλων είχε ως συνέπεια να ασκηθεί έντονη κριτική στον προπονητή Χονγκ Μιουνγκ-μπο, στον οποίο οι συμπατριώτες του απαγορεύουν την είσοδο σε εστιατόρια και σούπερ μάρκερ… Ακούγεται και είναι τρελό, είναι και αλήθεια όμως, καθώς έχουν ήδη κρεμαστεί οι σχετικές ταμπέλες στις πόρτες των καταστημάτων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, υπολογίζοντας και τις απειλές κατά της ζωής του στα social media, ο Χονγκ Μιουνγκ-μπο αποφάσισε να παραιτηθεί, έπειτα από μια διετία στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της χώρας του.