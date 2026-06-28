Υπόθεση σοκ στη Φθιώτιδα με 65χρονο να συλλαμβάνεται κατόπιν Εντάλματος του Ανακριτή Λαμίας για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του!

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις αρχές του προηγούμενου μήνα σε περιοχή της Λοκρίδας, όταν ο κατηγορούμενος προσέγγισε τον ανήλικο και, αξιοποιώντας τη γνωριμία τους, τον έπεισε να επιβιβαστεί στο όχημά του.

Όπως αναφέρεται, στη συνέχεια τον οδήγησε σε απομονωμένο σημείο, όπου φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει αυστηρότατες ποινές.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ανακριτικές Αρχές έχουν συλλέξει στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά του 65χρονου, καθώς φέρεται να κινούνταν συχνά σε χώρους όπου βρίσκονταν ο ανήλικος και άλλα παιδιά της περιοχής.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε στον Ανακριτή Λαμίας και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.