Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου έχασε τη ζωή της η 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, ενώ παράλληλα εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες πριν από το μοιραίο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και ο βοηθός εκπαιδευτής σκοποβολής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές να διερευνούν εάν υπήρξαν παραλείψεις ή παραβιάσεις των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο η 43χρονη απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής στην προπόνηση του σκοπευτηρίου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, για τη συμμετοχή της είχε εκδοθεί προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ωστόσο οι Αρχές ερευνούν τη νομιμότητα της διαδικασίας έκδοσής του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπογραφή που υπάρχει στο σχετικό έγγραφο, για την οποία έχει ήδη διαταχθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να εξακριβωθεί αν είναι γνήσια ή πλαστή.

Η 43χρονη, η οποία καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και βρισκόταν στην Κρήτη για ολιγοήμερες διακοπές, είχε μεταβεί το πρωί του Σαββάτου (27/06/2026) στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου προκειμένου να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη προπόνηση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Cretalive.gr, η 43χρονη έφθασε με ταξί το σκοπευτήριο στις 09:45 το πρωί του Σαββάτου και ζήτησε να κάνει προπόνηση ως νέα αθλήτρια. Υποστηρίζεται ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, εκδόθηκε προσωρινό Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (ΔΑΙ) διάρκειας 48 ωρών, καταχωρίστηκαν τα στοιχεία της στα σχετικά βιβλία και της παραδόθηκε ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός.

Ο πρόεδρος του Ομίλου σημειώνει ότι στη συνέχεια την ενημέρωσε για τους κανόνες ασφαλείας και τις βασικές αρχές του αθλήματος, ενώ της παρέδωσε πιστόλι μικρού διαμετρήματος, 0.22 πιστόλι τύπου glock 44, το οποίο χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς είναι όπλο χαμηλής ανάκρουσης.

«Η συγχωρεμένη φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν μου έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι καθ’ όλη τη διάρκεια της συναναστροφής μας. Εισήλθαμε στο πεδίο, καταλάβαμε από κοινού τη μονήρη σκοπευτική θυρίδα και ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Ήμουν συνεχόμενα-στην κυριολεξία-από πάνω της και καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης μας δεν διέκρινα να έχει κάποιο πρόβλημα, ανησυχία, άγχος κλπ».

Η 43χρονη είχε ρίψει ήδη 30-50 συνολικά φυσίγγια, δηλαδή 4-5 γεμιστήρες, όταν του ζήτησε ευγενικά πλην όμως επιτακτικά να κάνει ένα-δύο βήματα πίσω γιατί, κατά τα λεγόμενα της, την άγχωνε η στενή παρουσία και αυστηρή επιτήρηση του και θεωρούσε ότι είχε αποκτήσει πλέον εξοικείωση και αυτοπεποίθηση για να ρίξει μόνη της εντελώς. Ο ίδιος αναφέρει ότι έκανε δύο βήματα πίσω, παραμένοντας σε απόσταση ετοιμότητας, όταν, όπως περιγράφει, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εκείνη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της.

«Η κίνηση μου αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει το (προφανώς προσχεδιασμένο από την ίδια) απίθανο, πολλαπλώς ανεπιθύμητο, παγκόσμια πρωτοφανές και κατά τούτο απρόβλεπτο και αναπόφευκτο σχέδιο της, τοποθετώντας με πολύ γρήγορες κινήσεις το όπλο κάτω από τη γνάθο της, αυτοκτονώντας. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιον στα σκοπευτικά χρονικά. Εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκα, έχασα στην κυριολεξία τη γη κάτω από τα πόδια μου, ούρλιαζα, φώναζα βοήθεια», αναφέρει στην κατάθεσή του ο πρόεδρος του σκοπευτικού ομίλου.