Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να σκεπάζει το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στην Κρήτη, όπου μία γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε βαρύτατα από πυροβολισμό.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, την ώρα που οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου, έχοντας υποστεί εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι θεράποντες ιατροί αξιολογούν διαρκώς την πορεία της και εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση, εφόσον το επιτρέψει η κλινική της εικόνα. Παράλληλα, οι συγγενείς της ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και ταξιδεύουν εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη προς την Κρήτη, προκειμένου να βρίσκονται κοντά της.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στο ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας.

Αν και τα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά έκαναν λόγο για πιθανή εκπυρσοκρότηση όπλου, τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να οδηγούν τους αστυνομικούς προς διαφορετική κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία είχε μεταβεί στην Κρήτη πριν από περίπου τρεις ημέρες για να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές, παρέλαβε το όπλο στο πλαίσιο της διαδικασίας για να πραγματοποιήσει βολή.

Είχε επαφή με το περιβάλλον

Από τον πυροβολισμό υπέστη αρχικά σοβαρό τραύμα στην περιοχή του λαιμού, προκαλώντας έντονη αιμορραγία. Κατά τη διακομιδή της από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον, όμως η κατάστασή της ήταν από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της και στη νοσηλεία της στη ΜΕΘ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τραυματίας φέρει εκτεταμένο τραύμα στον εγκέφαλο, στοιχείο που επιβαρύνει σημαντικά την πρόγνωσή της. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά κάθε μεταβολή στην κατάστασή της και αξιολογούν όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να απαιτηθεί άμεσα χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, οι θεράποντες ιατροί υπογραμμίζουν ότι προς το παρόν δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της υγείας της και την ανταπόκρισή της στις πρώτες κρίσιμες ώρες νοσηλείας.

Συλλέγουν καταθέσεις οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία, με στόχο να εξακριβώσουν με απόλυτη ακρίβεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σε δηλώσεις του στο neakriti.gr, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος είχε και τον ρόλο του εκπαιδευτή της γυναίκας, περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο ατυχήματος.

Όπως υποστήριξε, η περίπου 40χρονη επισκέπτρια από τη Θεσσαλονίκη ενήργησε συνειδητά.

Αναφερόμενος στην παρουσία της στο σκοπευτήριο, εξήγησε ότι ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Στη συνέχεια, όπως είπε, την ανέλαβε προσωπικά προκειμένου να της εξηγήσει τον σωστό χειρισμό του όπλου: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων».

«Φαινόταν απολύτως φυσιολογική»

Κατά τον ίδιο, η συμπεριφορά της δεν πρόδιδε τίποτα ανησυχητικό: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Όπως περιέγραψε, λίγο αργότερα του ζήτησε επανειλημμένα να απομακρυνθεί: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την… αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. “Φύγε λίγο πίσω… Με αγχώνεις… φύγε λίγο πίσω…”, μου είπε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αμέσως μόλις έκανε μερικά βήματα πίσω συνέβη το τραγικό περιστατικό: «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοκτόνησε».

Απαντώντας στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν αρχικά περί τυχαίας εκπυρσοκρότησης, εμφανίστηκε απόλυτος: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το… έκανε».

Ο πρόεδρος του συλλόγου δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό στην ιστορία του σωματείου: «Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την προανάκριση, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης. Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνάται, μεταξύ άλλων, αν η γυναίκα ήταν εγγεγραμμένη αθλήτρια της σκοποβολής με δικαίωμα συμμετοχής σε προπονήσεις ή αν βρισκόταν στον χώρο αποκλειστικά ως επισκέπτρια, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως το καθεστώς υπό το οποίο της παραχωρήθηκε ο οπλισμός.