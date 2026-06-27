Αγωνιώδεις προσπάθειες καταβάλλουν οι γιατροί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για τη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στον Κρουσώνα.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ παράλληλα οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η 43χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο διασωληνωμένη, αφού προηγουμένως οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατάφεραν να την επαναφέρουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της, έπειτα από τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν μέσα στο ασθενοφόρο.

Στο Βενιζέλειο οι γιατροί εξακολουθούν να δίνουν έναν δύσκολο αγώνα, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ το ιατρικό προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή της.

Όπως αναφέρει το Cretalive, τα αίτια του περιστατικού διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πάντως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκδοχή της απόπειρας αυτοκτονίας εκ μέρους της κοπέλας.

Παράλληλα, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για τα όσα συνέβησαν μέσα στον χώρο του σκοπευτηρίου.

Από το ρεπορτάζ του Cretalive προκύπτει ότι η 43χρονη, η οποία κατάγεται από τη βόρεια Ελλάδα, επισκέφθηκε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο σκοπευτήριο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται πως είχε σχεδιάσει προσεκτικά τις κινήσεις της πριν από το περιστατικό.

Την εκδοχή ότι επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της ενισχύει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πληροφορία ότι φέρεται να ζήτησε από τον εκπαιδευτή της να απομακρυνθεί λίγα βήματα, την ώρα που εκείνος της εξηγούσε τη διαδικασία της σκοποβολής. Αμέσως μετά, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, έστρεψε το όπλο προς τον λαιμό της και πυροβόλησε.

Ο άνθρωπος που είχε αναλάβει την εκπαίδευσή της παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό, ενώ αναμένεται να καταθέσει αναλυτικά στις Αρχές για όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και λοιπών στοιχείων, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του σοβαρού αυτού περιστατικού.