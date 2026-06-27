Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, είχε ένα μήνυμα προς την Ευρώπη, η οποία δοκιμάζεται αυτές τις ημέρες από ιστορικό κύμα καύσωνα: «Σταματήστε τη γκρίνια».

«Πάντα περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν τον χειμώνα απ’ ό,τι το καλοκαίρι, επειδή το κρύο είναι ένας πολύ μεγαλύτερος δολοφόνος από ό,τι η ζέστη», δήλωσε αυτή την εβδομάδα μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που προβλήθηκε στο συνέδριο Alliance for Responsible Citizenship, μια συνάντηση επιδραστικών συντηρητικών προσωπικοτήτων, πολλές από τις οποίες αμφισβητούν τα επιστημονικά δεδομένα για την κλιματική αλλαγή.

Ο Ράιτ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους θανάτους που καταγράφηκαν στην Ευρώπη κατά τον χειμώνα του 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι «οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στη θνησιμότητα ήταν καταστροφικές».

Σύμφωνα με το Politico oι δηλώσεις του έγιναν τη στιγμή που κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη προειδοποιούσαν ότι οι θερμοκρασίες-ρεκόρ αυτής της εβδομάδας εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή των πολιτών, επαναφέροντας τις μνήμες από τον καύσωνα του 2022, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στο συνέδριο ήταν ο ηγέτης του βρετανικού δεξιού λαϊκιστικού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, καθώς και ο Στιβ Κούνιν, τον οποίο ο Ράιτ επέλεξε προσωπικά για τη συγγραφή αμερικανικής κυβερνητικής έκθεσης που, σύμφωνα με επικριτές, παρουσίαζε παραπλανητικά την κυρίαρχη επιστημονική άποψη για την κλιματική αλλαγή.

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα απηύθυνε επίσης ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, ενώ μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο διευθύνων σύμβουλος της Bayer, Μπιλ Άντερσον.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ράιτ χαρακτηρίζει το ψύχος μεγαλύτερη απειλή από τη ζέστη. Η ανεπαρκής θέρμανση εξακολουθεί να αποτελεί αιτία θανάτου τον χειμώνα και στην Ευρώπη οι θάνατοι που συνδέονται με το κρύο εξακολουθούν να υπερβαίνουν εκείνους που σχετίζονται με τη ζέστη με αναλογία 8 προς 1.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ακραία ζέστη αποτελεί μια ολοένα αυξανόμενη απειλή για τους πληθυσμούς, καθώς η κλιματική αλλαγή εντείνει και παρατείνει τα φονικά κύματα καύσωνα που έχουν στοιχίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ζέστη αποτελεί πλέον την κυριότερη αιτία θανάτων που σχετίζονται με καιρικά φαινόμενα, ξεπερνώντας το κρύο.

Οι δηλώσεις του Ράιτ έγιναν ενώ οι θερμοκρασίες του Ιουνίου καταγράφουν ιστορικά υψηλά επίπεδα στο Λονδίνο και σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, μιας ηπείρου που θερμαίνεται με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και όπου η χρήση κλιματισμού παραμένει περιορισμένη.

Το κύμα καύσωνα έχει οδηγήσει στο κλείσιμο σχολείων, έχει προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις και έχει αυξήσει την πίεση στα ενεργειακά δίκτυα. Παράλληλα, αρκετές εκδηλώσεις της London Climate Action Week ακυρώθηκαν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, μεταξύ των οποίων και εκδήλωση με αντικείμενο την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης.

Στη Γαλλία, περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό ενώ προσπαθούσαν να δροσιστούν.

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένουν ότι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί αναγκαία απάντηση στην κλιματική κρίση, παρά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

«Πρέπει να κατανοήσουμε την κλιματική αλλαγή ως ένα αργά εξελισσόμενο φαινόμενο που τελικά θα αντιμετωπιστεί μέσω καλύτερων τεχνολογιών. Σήμερα ο σημαντικότερος παράγοντας είναι μακράν το φυσικό αέριο», δήλωσε ο Ράιτ.

Από την πλευρά τους, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι τα πρόσφατα κύματα καύσωνα αποδεικνύουν την ανάγκη λήψης πιο φιλόδοξων μέτρων για το κλίμα.

«Όταν ήμουν παιδί, δεν είχαμε θερμοκρασίες 35 βαθμών στο Λονδίνο τον Ιούνιο. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, όχι μόνο στη Βρετανία αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, μας υποχρεώνει να δράσουμε», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας, Εντ Μίλιμπαντ.

Σύμφωνα με ανάλυση της επιστημονικής πρωτοβουλίας World Weather Attribution, τα ακραία κύματα καύσωνα που πλήττουν την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν «σχεδόν αδύνατο» να συμβούν πριν από μερικές δεκαετίες χωρίς την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Την ίδια ώρα, στοιχεία των αμερικανικών υγειονομικών αρχών δείχνουν ότι το 2023 τουλάχιστον 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ εξαιτίας της ζέστης, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τους θανάτους που αποδόθηκαν στο ψύχος κατά την ίδια περίοδο.

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παραμένει αναγκαία προτεραιότητα.

«Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, κάποιοι μας είπαν να αγνοήσουμε το σοκ από τα ορυκτά καύσιμα και να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Σήμερα, μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση, ακούμε ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα. Όσοι το υποστηρίζουν κάνουν λάθος», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας, Εντ Μίλιμπαντ.