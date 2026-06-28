Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο και τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ουκρανική πολεμική αεροπορία, το Κίεβο βρέθηκε αντιμέτωπο με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων και ο Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Χθες Σάββατο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά) και Σούμι (βόρεια).

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πόλεις Βόλγκογκραντ (νοτιοδυτικά) και Μπέλγκοροντ (δυτικά), και ένας τρίτος στη Χορλίβκα – σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.