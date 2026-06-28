Κολομβία και Πορτογαλία αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0) για την τελευταία αγωνιστική του 11ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 με του Κολομβιανούς να παίρνουν την πρώτη θέση με 7 βαθμούς, αφήνοντας την Πορτογαλία στην δεύτερη με 5 βαθμούς.

Έτσι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα, ενώ η Πορτογαλία θα κοντραριστεί με την Κροατία.

Η Κολομβία μπήκε καλύτερα στο ματς και δημιούργησε τρεις καλές ευκαιρίες για γκολ. Αρχικά ο Κόρντομπα, δεν κατάφερε να σκοράρει, καθώς ο Ντιόγκο Κόστα ήταν σε ετοιμότητα.

Στο 22’ ο Αρίας έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο Νέβες απομάκρυνε την μπάλα πριν αυτή περάσει την γραμμή.

Η Κολομβία είχε τον έλεγχο μέχρι το 40’, αλλά και η Πορτογαλία είχε τις φάσεις για να πετύχει γκολ, με καλύτερη αυτή με τον Φερνάντες στο 40’, με τον Βάργκας να κάνει ωραία απόκρουση και το 0-0 να μένει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η Πορτογαλία ήταν και πάλι αυτή που είχε τον έλεγχο, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντιόγκο Κόστα, ο οποίος κατέβασε τα ρολά και κράτησε ανέπαφη την εστία του μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Βάργκας, Σ. Αρίας (87′ Μουνιόθ), Σάντσες, Λουκούμι, Μασάδο, Πουέρτα, Λέρμα (60′ Ρίος), Τ. Αρίας (76′ Καστάνο), Χάμες Ροντρίγκες (76′ Κιντέρο), Κόρντομπα (60 Σουάρες), Ντίας.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Ντιόγκο Κόστα, Κανσέλο (46′ Νταλότ), Ντίας, Βέιγκα, Μέντες (90′ Νούνιες), Ρ. Νέβες (46′ Ζ. Νέβες), Βιτίνια (70′ Κόστα), Νέτο, Φερνάντες, Φέλιξ(70′ Λεάο), Κριστιάνο Ροναλντο.