Πριν από λίγους μήνες η Λιβύη επιχείρησε να κατοχυρώσει μονομερώς τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της στον ΟΗΕ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την Ελλάδα. Πλέον, όμως, η Τρίπολη βρίσκεται αντιμέτωπη με ευρύτερη διεθνή αμφισβήτηση, καθώς τόσο η Ιταλία όσο και η Τυνησία προσχώρησαν επίσημα στις αντιδράσεις, απορρίπτοντας τις λιβυκές αξιώσεις για την ΑΟΖ.

Η Λιβύη είχε καταθέσει τον Μάιο του 2025 ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, με την οποία προχώρησε σε μονομερή καθορισμό θαλάσσιων ζωνών, βασιζόμενη στο γνωστό Τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, καθώς οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις επεκτείνονται σε περιοχές νότια της Κρήτης, αμφισβητώντας ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, η διεθνής πίεση προς τη Λιβύη εντείνεται. Η Ιταλία απέστειλε επίσημη επιστολή στον ΟΗΕ, με την οποία απορρίπτει τις λιβυκές διεκδικήσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτές παραβιάζουν τα δικά της δικαιώματα στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Παράλληλα, η Ρώμη επικαλείται παλαιότερες αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης προς ενίσχυση της επιχειρηματολογίας της.

Ανάλογη στάση τηρεί και η Τυνησία, η οποία κατέθεσε επίσης επίσημη διαμαρτυρία στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με τη θέση της, η οριοθέτηση που προβάλλει η Λιβύη είναι παράνομη, υπερβολική και δεν εναρμονίζεται με προηγούμενες διεθνείς δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τις θαλάσσιες σχέσεις των δύο χωρών.

Για την Αθήνα, οι συγκεκριμένες εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ενισχύουν τη θέση της απέναντι στις λιβυκές διεκδικήσεις και παράλληλα στηρίζουν την ελληνική επιδίωξη να παραπεμφθεί η διαφορά για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.