Στο προσκήνιο παραμένει για τον Ολυμπιακό ο Σοφιάν Άμραμπατ με νέο δημοσίευμα από την Τουρκία. Ο Μαροκινός μέσος που βρίσκεται με την Εθνική του στο Μουντιάλ 2026, δύσκολα θα παραμείνει τη νέα σεζόν στην Φενέρμπαχτσε.

Έτσι, η τουρκική ιστοσελίδα «Sporsal» σε δημοσίευμα για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, αναφέρει χαρακτηριστικά πως: «Για τον Άμραμπατ ενδιαφέρεται η Μπέτις, αναμένεται πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, ενώ στο παιχνίδι έχει μπει και ο Ολυμπιακός».

Το όνομα του 30χρονου διεθνούς χαφ βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στη μεταγραφική λίστα των «ερυθρόλευκων», με εισήγηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ωστόσο είναι αρκετά δύσκολη περίπτωση, με τους Τούρκους μάλιστα να θέλουν 10 εκατ. ευρώ για να αφήσουν τον παίκτη να φύγει.