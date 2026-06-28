Η θερμή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να διατηρήσει τον καιρό σε άκρως καλοκαιρινό μοτίβο και τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα έως τις αρχές Ιουλίου, πριν ακολουθήσει μια μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, το επόμενο δεκαπενθήμερο θα κυριαρχήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, με τις μεγαλύτερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, όπου αναμένεται να εκδηλωθεί το ισχυρότερο κύμα ζέστης.

Την ίδια ώρα, οι προγνώσεις δείχνουν ότι μετά την κορύφωση της θερμής περιόδου, η οποία τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Ιουνίου έως και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, θα ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών.

Ωστόσο, η πτώση δεν αναμένεται να είναι σημαντική, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθήσουν να παραπέμπουν σε πλήρως καλοκαιρινό σκηνικό.

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΥΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ 15ΗΜΕΡΟ

Το επόμενο 15ήμερο διατηρεί καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Η ζέστη κορυφώνεται στα τέλη Ιουνίου και στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τις υψηλότερες τιμές σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στη συνέχεια διαφαίνεται ήπια… pic.twitter.com/3uvsz1Vkyj — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 27, 2026

Ο μετεωρολόγος παρουσίασε την εκτίμησή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι η ζέστη θα παραμείνει το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το επόμενο 15ήμερο διατηρεί καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Η ζέστη κορυφώνεται στα τέλη Ιουνίου και στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τις υψηλότερες τιμές σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στη συνέχεια διαφαίνεται ήπια αποκλιμάκωση, χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή εποχής.

Ο υετός παραμένει περιορισμένος στις νότιες και δυτικές περιοχές, ενώ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για πιθανές βροχές ή τοπική αστάθεια εντοπίζεται στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Καβάλα και δευτερευόντως σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα».

Περιορισμένες βροχές – Τοπική αστάθεια στα βόρεια

Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι νότιες και δυτικές περιοχές αναμένεται να παραμείνουν κατά βάση άνυδρες, ενώ οι πιθανότητες για πρόσκαιρες βροχές ή τοπικές καταιγίδες συγκεντρώνονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Ειδικότερα, μεγαλύτερες πιθανότητες για τοπική αστάθεια παρουσιάζουν η Καβάλα και, σε μικρότερο βαθμό, η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται κάποια γενικευμένη μεταβολή του καιρού ή σημαντική αλλαγή του καλοκαιρινού σκηνικού.