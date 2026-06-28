Συνεχίζει η Ελένη Μενεγάκη να απολαμβάνει αυτό το διάστημα το οικογενειακό ταξίδι αναψυχής μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και την κόρη τους, Μαρίνα στην Ιταλία.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε την Κυριακή, 28 Ιουνίου, νέες φωτογραφίες από την εξόρμησή τους στην Ιταλία, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που περνά με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η οικογένεια επισκέφθηκε τη Νάπολη, στο πλαίσιο του ταξιδιού της στην περιοχή του Αμάλφι, με την παρουσιάστρια να ξεχωρίζει και για την αγάπη της στο καλό φαγητό.

Στη βόλτα τους στην πόλη συνάντησαν και τον «King Kong», με τη Μενεγάκη και την κόρη της να ποζάρουν μαζί του για αναμνηστικές φωτογραφίες, ενώ δεν έλειψαν και οι αυθόρμητες στιγμές γέλιου και ενθουσιασμού.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες με τον σύζυγό της. Σε μία από τις εικόνες, ο Μάκης Παντζόπουλος την κρατάει από τον ώμο, ενώ σε άλλη η ίδια του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο.

«Στη Νάπολη βρήκαμε και τον King Kong!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η τελευταία αυτή δημοσίευση ήρθε να προστεθεί σε προηγούμενα στιγμιότυπα που είχε ανεβάσει την Παρασκευή, από τις βόλτες της οικογένειας στο Αμάλφι, αλλά και από το αεροπλάνο.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες είχε ξεχωρίσει και ένα πιάτο με θαλασσινά, καλαμαράκια και γαρίδες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή της στο καλό φαγητό.